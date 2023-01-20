Армия РФ ликвидировала американского морпеха на Украине

21 января 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Спецназовец США был ликвидирован на востоке Украины в ходе СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский спецназовец Даниэл Свифт погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) во время наступления России на востоке Украины. Об этом сообщил официальный представитель Военно-морских сил (ВМС) США. «Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США [Дэниэла Свифта], воюющего на Украине», — заявили представители ВМС США газете Time . Согласно сообщению издания, Свифт скончался от пулевых ранений 18 января, военнослужащий был «оператором первого класса» (примерно соответствует званию лейтенант — прим. URA.RU) в спецназе американского военно-морского флота. Time также сообщает, что Свифт находился в статусе дезертира с весны 2019 года. Где он находился до начала спецоперации России — неизвестно. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также демилитаризация и денацификация последнего. Ранее Соединенные Штаты посоветовали Украине отвести силы из Бахмута (Артемовск), поскольку армия России достигает успехов на востоке страны.

Американский спецназовец Даниэл Свифт погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) во время наступления России на востоке Украины. Об этом сообщил официальный представитель Военно-морских сил (ВМС) США. «Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США [Дэниэла Свифта], воюющего на Украине», — заявили представители ВМС США газете Time. Согласно сообщению издания, Свифт скончался от пулевых ранений 18 января, военнослужащий был «оператором первого класса» (примерно соответствует званию лейтенант — прим. URA.RU) в спецназе американского военно-морского флота. Time также сообщает, что Свифт находился в статусе дезертира с весны 2019 года. Где он находился до начала спецоперации России — неизвестно. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также демилитаризация и денацификация последнего. Ранее Соединенные Штаты посоветовали Украине отвести силы из Бахмута (Артемовск), поскольку армия России достигает успехов на востоке страны.