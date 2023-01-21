Магазин занимается реализацией посуды, которую используют жители Востока (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми за 3 млн рублей выставили на продажу магазин «Жарим-Варим», который специализируется на розничной реализации восточной посуды. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.

«Розничный магазин по продаже восточной посуды, адрес: г. Пермь, ул. Хохрякова, 6А, р-н Дзержинский. Цена — 2 999 990 рублей. В ассортименте чугунные казаны, печи для казанов, афганские казаны, мангалы, тандыры, шампуры, подарочные наборы, ляганы, косы и пиалы, пчаки и т. д. Продаю вместе с товарным остатком, т. е. деньги будут поступать с первого дня после покупки», — указал продавец.

Вместе с магазином новый владелец получит оптимизированный продающий сайт и 20 тысяч постоянных покупателей. Точка работает с 2020 года. В качестве причины продажи указана нехватка времени на другой бизнес.

URA.RU писало ранее, что в прикамской столице продается магазин популярных сладостей из Турции. Владелец оценил бизнес в 1 150 000 рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Перми выставлен на продажу магазин отечественного бренда женской одежды MIST. Он находится в торговом центре «Колизей Синема» и продается вместе со всем товаром за один миллион рублей.