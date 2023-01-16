Бренд из Екатеринбурга продает в Перми магазин со всем товаром

В Перми продается магазин женской одежды уральского бренда MIST
© Служба новостей «URA.RU»
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Здесь маркет. Тюмень, женская одежда, одежда, здесь маркет
Магазин продается за миллион рублей Фото:

В Перми выставлен на продажу магазин отечественного бренда женской одежды MIST. Он находится в торговом центре «Колизей Синема» и продается вместе о всем товаром за миллион рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Количество единиц товара — 430. Штат укомплектован. В отделе два подсобных помещения, оборудованные всем необходимым. Есть стол, зеркала, манекены, баннеры, касса, вывески», — сообщается в объявлении о продаже.

Также уточняется, что предложение актуально до конца января. Причиной продажи владелец называет переезд. По данным официальной группы производителя в соцсети «ВКонтакте», MIST является молодым брендом женской верхней одежды из Екатеринбурга.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу магазин мужских костюмов Kingsmen. Готовый бизнес собственник оценил в 1,4 млн рублей.

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В Перми выставлен на продажу магазин отечественного бренда женской одежды MIST. Он находится в торговом центре «Колизей Синема» и продается вместе о всем товаром за миллион рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Количество единиц товара — 430. Штат укомплектован. В отделе два подсобных помещения, оборудованные всем необходимым. Есть стол, зеркала, манекены, баннеры, касса, вывески», — сообщается в объявлении о продаже. Также уточняется, что предложение актуально до конца января. Причиной продажи владелец называет переезд. По данным официальной группы производителя в соцсети «ВКонтакте», MIST является молодым брендом женской верхней одежды из Екатеринбурга. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу магазин мужских костюмов Kingsmen. Готовый бизнес собственник оценил в 1,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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