В ходе спецоперации погиб житель ХМАО

В Березовском районе ХМАО простятся с Алексеем Полуниным, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Информация опубликована на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Завтра с 09:00 до 11:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы состоится прощание с Полуниным Алексеем Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в мэрии.
Полунин родился в поселке Березово. Он окончил Березовскую среднюю школу и отучился в летном училище. После службы в армии мужчина работал в комитете образования, позднее руководил частным предприятием.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Глава государства отметил, что ее основными задачами являются освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей, а также демилитаризация и денацификация страны.
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