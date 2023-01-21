21 января 2023
20 января 2023

В ходе спецоперации погиб житель ХМАО

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Иллюстрации к прощаниям с погибшими военнослужащими. Пермь, почетный караул, своих не бросаем, герои россии, z войска, погибший в СВО, воинские почести, V и Z, траурные повязки
Алексей Полунин погиб в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Березовском районе ХМАО простятся с Алексеем Полуниным, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Информация опубликована на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра с 09:00 до 11:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы состоится прощание с Полуниным Алексеем Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в мэрии.

Полунин родился в поселке Березово. Он окончил Березовскую среднюю школу и отучился в летном училище. После службы в армии мужчина работал в комитете образования, позднее руководил частным предприятием.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Глава государства отметил, что ее основными задачами являются освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей, а также демилитаризация и денацификация страны.

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В Березовском районе ХМАО простятся с Алексеем Полуниным, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Информация опубликована на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте». «Завтра с 09:00 до 11:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы состоится прощание с Полуниным Алексеем Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в мэрии. Полунин родился в поселке Березово. Он окончил Березовскую среднюю школу и отучился в летном училище. После службы в армии мужчина работал в комитете образования, позднее руководил частным предприятием. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Глава государства отметил, что ее основными задачами являются освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей, а также демилитаризация и денацификация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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