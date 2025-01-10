Регионы УрФО восстановили почти 200 школ, детсадов и больниц в Донбассе

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Планы по восстановлению объектов расписаны до 2030 года Фото:

Регионы Уральского федерального округа за 2024 год восстановили 179 школ, детских садов, больниц и стадионов на подшефных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

«Благодаря общим усилиям в населенных пунктах появились красивые современные школы, детские сады, больницы, стадионы, километры отремонтированных дорог, новая коммунальная инфраструктура. Также появились множество других объектов», — пояснил полпред.

По его словам, все регионы Урала проделали большой объем работы, вкладывая максимум сил. «Я видел, как преображаются города и поселки Донбасса, как в них возвращается обычная мирная жизнь. И это — самое главное достижение. В этом году регионы так же активно продолжат восстанавливать подшефные территории», — сказал Жога, отметив, что планы по восстановлению объектов расписаны вплоть до 2030 года.

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Регионы Уральского федерального округа за 2024 год восстановили 179 школ, детских садов, больниц и стадионов на подшефных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. «Благодаря общим усилиям в населенных пунктах появились красивые современные школы, детские сады, больницы, стадионы, километры отремонтированных дорог, новая коммунальная инфраструктура. Также появились множество других объектов», — пояснил полпред. По его словам, все регионы Урала проделали большой объем работы, вкладывая максимум сил. «Я видел, как преображаются города и поселки Донбасса, как в них возвращается обычная мирная жизнь. И это — самое главное достижение. В этом году регионы так же активно продолжат восстанавливать подшефные территории», — сказал Жога, отметив, что планы по восстановлению объектов расписаны вплоть до 2030 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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