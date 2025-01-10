Регионы УрФО восстановили почти 200 школ, детсадов и больниц в Донбассе

10 января 2025 в 13:43 Размер текста - 17 +

Планы по восстановлению объектов расписаны до 2030 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Регионы Уральского федерального округа за 2024 год восстановили 179 школ, детских садов, больниц и стадионов на подшефных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. «Благодаря общим усилиям в населенных пунктах появились красивые современные школы, детские сады, больницы, стадионы, километры отремонтированных дорог, новая коммунальная инфраструктура. Также появились множество других объектов», — пояснил полпред. По его словам, все регионы Урала проделали большой объем работы, вкладывая максимум сил. «Я видел, как преображаются города и поселки Донбасса, как в них возвращается обычная мирная жизнь. И это — самое главное достижение. В этом году регионы так же активно продолжат восстанавливать подшефные территории», — сказал Жога, отметив, что планы по восстановлению объектов расписаны вплоть до 2030 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионы Уральского федерального округа за 2024 год восстановили 179 школ, детских садов, больниц и стадионов на подшефных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. «Благодаря общим усилиям в населенных пунктах появились красивые современные школы, детские сады, больницы, стадионы, километры отремонтированных дорог, новая коммунальная инфраструктура. Также появились множество других объектов», — пояснил полпред. По его словам, все регионы Урала проделали большой объем работы, вкладывая максимум сил. «Я видел, как преображаются города и поселки Донбасса, как в них возвращается обычная мирная жизнь. И это — самое главное достижение. В этом году регионы так же активно продолжат восстанавливать подшефные территории», — сказал Жога, отметив, что планы по восстановлению объектов расписаны вплоть до 2030 года.