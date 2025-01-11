Байден пытался «удалить» информацию о коронавирусе в интернете

Представители администрации президента США Джо Байдена связывались с Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет платформами Facebook, Instagram и Threads) и требовали удалить из интернета информацию о пандемии коронавируса (COVID-19), которая размещена на принадлежащих компании платформах. Все это происходило в грубой форме, сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
«Обычно люди из администрации Байдена звонили нашей команде и начинали кричать и сквернословить. В какой-то момент мы стали им отвечать: „Нет, мы не будем удалять те вещи, которые являются правдой“», — рассказал Цукерберг в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.
Марк Цукерберг добавил, что представители Белого дома пытались заставить его компанию удалить мем о пандемии COVID-19 с изображением актера Леонардо Ди Каприо. Они посчитали, что он якобы высмеивает возможные судебные иски по поводу побочных эффектов вакцины.
В 2024 году генеральный директор Meta обратился с письмом к комитету по судебной системе Палаты представителей Конгресса Штатов. В своем обращении он упомянул о давлении, которое испытывал со стороны администрации Байдена, особенно касательно контента, связанного с COVID-19 и сатирических материалов.
Кроме того, Цукерберг ранее заявлял о намерении остановить работу сервиса по проверке фактов и ослабить нормы модерации контента. Он утверждал, что это необходимо для возвращения к первоначальным целям платформы Meta, упрощения правил, минимизации ошибок и восстановления свободы слова. В ответ на эти изменения Джо Байден заявил, что отказ от фактчекинга противоречит принципам справедливости в США.
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