Жительнице ХМАО принесли извинения за водителя, удерживавшего ребенка в такси

Сервис Drivee принес извинения жительнице Нижневартовска (ХМАО), сына которой водитель удерживал в такси. Они также сказали, что брать попутчиков, выполняя заказ — недопустимо и заблокировали водителя.
«Примите наши искренние извинения от лица сервиса Drivee за возникшую ситуацию. Мы сожалеем и полностью осознаем, что поведение водителя не соответствует нашим стандартам и ценностям. К тому же, в нашем сервисе строго запрещено брать пассажиров по пути, рядом не должно быть посторонних лиц, это является серьезным нарушением наших правил… В настоящее время водитель заблокирован в сервисе», — написано от официального аккаунта Drivee в комментарии под сообщением с жалобой в группе «ЧП в Нижневартовске» VK.
Они также добавили, что сейчас проводится тщательная проверка инцидента. Сервис находится на связи с потерпевшей, готов оказать ей полное содействие, сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по официальному запросу.
Жительница Нижневартовска пожаловалась на водителя такси, который удерживал ее сына в машине. По словам женщины, таксист отказывался выпускать мальчика, потому что ему якобы не пришли деньги за поездку. Из-за сильного стресса ребенок расплакался в авто, но его все же отпустили.
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