Новым судьей Ленинского районного суда Тюмени стал уроженец ХМАО Константин Прыгунов. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.
«Указом Президента Российской Федерации на должность судьи Ленинского районного суда Тюмени назначен Константин Валерьевич Прыгунов. Коллектив суда поздравляет Константина Валерьевича с началом нового этапа профессиональной деятельности», — сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Известно, что Прыгунов родился в 1989 году в поселке Советском (ХМАО). Окончил Уральский государственный юридический университет по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2014 году.
С июня 2015 по июнь 2021 года работал в прокуратуре Тюменской области. 28 мая 2021 года был назначен на должность мирового судьи судебного участка № 5 Калининского судебного района Тюмени на трехлетний срок полномочий. В 2023 году Прыгунову присвоен 9 квалификационный класс судьи. Имеет стаж работы по юридической специальности более 9 лет, а в качестве мирового судьи более 3 лет.
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