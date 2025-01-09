09 января 2025

В ХМАО таксист пробрался на работу пассажирки из-за пролитого йогурта в машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке пришлось вызвать охрану, чтобы мужчину-таксиста увели с рабочей территории
Девушке пришлось вызвать охрану, чтобы мужчину-таксиста увели с рабочей территории Фото:

В Сургуте пассажирка такси «Яндекс Go» пожаловалась на водителя, который устроил ей скандал прямо на работе из-за пролитого йогурта в салоне. Об этом сообщила женщина в соцсетях.

«Пролила немного йогурт в салоне и не заметила. А водитель поднял кипиш и без спроса зашел на рабочую территорию. Этот вопрос можно было решить по телефону, а не устраивать концерт!» — написала югорчанка в группе VK «Черный список Сургут». Также женщина заявила, что ей пришлось вызывать охрану, чтобы мужчину увели.

В комментариях сургутянку поддержали не все. Некоторые наоборот обвинили ее в невежестве. «Есть в такси тоже неадекватно. Вам в чужой машине столовая что ли? Если в своей вы можете остановиться, прибрать, то как должен поступать таксист, после каждого пылесос и тряпку доставать?» — написала девушка.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе компании «Яндекс». Ответ ожидается.

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В Сургуте пассажирка такси «Яндекс Go» пожаловалась на водителя, который устроил ей скандал прямо на работе из-за пролитого йогурта в салоне. Об этом сообщила женщина в соцсетях. «Пролила немного йогурт в салоне и не заметила. А водитель поднял кипиш и без спроса зашел на рабочую территорию. Этот вопрос можно было решить по телефону, а не устраивать концерт!» — написала югорчанка в группе VK «Черный список Сургут». Также женщина заявила, что ей пришлось вызывать охрану, чтобы мужчину увели. В комментариях сургутянку поддержали не все. Некоторые наоборот обвинили ее в невежестве. «Есть в такси тоже неадекватно. Вам в чужой машине столовая что ли? Если в своей вы можете остановиться, прибрать, то как должен поступать таксист, после каждого пылесос и тряпку доставать?» — написала девушка. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе компании «Яндекс». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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