В ХМАО таксист пробрался на работу пассажирки из-за пролитого йогурта в машине

В Сургуте пассажирка такси «Яндекс Go» пожаловалась на водителя, который устроил ей скандал прямо на работе из-за пролитого йогурта в салоне. Об этом сообщила женщина в соцсетях.
«Пролила немного йогурт в салоне и не заметила. А водитель поднял кипиш и без спроса зашел на рабочую территорию. Этот вопрос можно было решить по телефону, а не устраивать концерт!» — написала югорчанка в группе VK «Черный список Сургут». Также женщина заявила, что ей пришлось вызывать охрану, чтобы мужчину увели.
В комментариях сургутянку поддержали не все. Некоторые наоборот обвинили ее в невежестве. «Есть в такси тоже неадекватно. Вам в чужой машине столовая что ли? Если в своей вы можете остановиться, прибрать, то как должен поступать таксист, после каждого пылесос и тряпку доставать?» — написала девушка.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе компании «Яндекс». Ответ ожидается.
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