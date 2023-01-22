В Екатеринбурге выпадет немного снега и сохранится теплая погода

В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится относительно теплая погода — днем столбики термометра не поднимутся выше -9 градусов. Также ожидаются небольшие осадки, сообщает Уральское управление гидрометцентра на официальном сайте.
«Прошедшая неделя в большинстве районов Уральского региона была теплее обычного на 5-10°, лишь в некоторых районах, подверженных влиянию близкого антициклона, было морозно [...] В ближайшую неделю ситуация в атмосфере изменится незначительно», — говорится в прогнозе синоптиков.
В Екатеринбурге днем 23 января обещают -6, -8 градусов тепла, 24 января — -5, -7 градусов 25 января -6, -8 градусов, также возможны небольшие снежные осадки. Скорость ветра в эти дни составит 4-9 метров в секунду, 25 января возможны порывы до 13 метров в секунду.
Теплая погода в Екатеринбурге и Свердловской области установилась 16 января. Синоптики предупреждали , что в регион придут мартовские температуры.
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