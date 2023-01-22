Артисты Пермской оперы выступят в музее

23 января 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Музыкальный вечер посвящен всем Татьянам Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском краеведческом музее на «Татьянин день» готовят праздничный концерт. В нем, как рассказывают организаторы, примут участие артисты оперного театра, краевой филармонии и Пермского губернского оркестра. «Приглашаем вас 25 января, в день Св. Татьяны, покровительницы российского студенчества, в музыкальную гостиную Дома Мешкова на праздничный концерт. Для Вас выступят артисты Театра оперы и балета им. П. И Чайковского, Пермского губернского оркестра и Пермской краевой филармонии», — сообщается в соцсетях Дома Мешкова. Музыканты исполнят отрывки из оперетт и мюзиклов «Сильва», «Холопка», «Принцесса цирка», «Вольный ветер», «Баядера» и «Призрак оперы», «Хелоу Долли» и другие. Билеты на концерт стоят 300 рублей, но всем Татьянам сделают скидку в 50%.

В Пермском краеведческом музее на «Татьянин день» готовят праздничный концерт. В нем, как рассказывают организаторы, примут участие артисты оперного театра, краевой филармонии и Пермского губернского оркестра. «Приглашаем вас 25 января, в день Св. Татьяны, покровительницы российского студенчества, в музыкальную гостиную Дома Мешкова на праздничный концерт. Для Вас выступят артисты Театра оперы и балета им. П. И Чайковского, Пермского губернского оркестра и Пермской краевой филармонии», — сообщается в соцсетях Дома Мешкова. Музыканты исполнят отрывки из оперетт и мюзиклов «Сильва», «Холопка», «Принцесса цирка», «Вольный ветер», «Баядера» и «Призрак оперы», «Хелоу Долли» и другие. Билеты на концерт стоят 300 рублей, но всем Татьянам сделают скидку в 50%.