22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Артисты Пермской оперы выступят в музее

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МК-телемост в Музыкальном колледже. Екатеринбург, фортепиано, клавиши
Музыкальный вечер посвящен всем Татьянам Фото:

В Пермском краеведческом музее на «Татьянин день» готовят праздничный концерт. В нем, как рассказывают организаторы, примут участие артисты оперного театра, краевой филармонии и Пермского губернского оркестра.

«Приглашаем вас 25 января, в день Св. Татьяны, покровительницы российского студенчества, в музыкальную гостиную Дома Мешкова на праздничный концерт. Для Вас выступят артисты Театра оперы и балета им. П. И Чайковского, Пермского губернского оркестра и Пермской краевой филармонии», — сообщается в соцсетях Дома Мешкова.

Музыканты исполнят отрывки из оперетт и мюзиклов «Сильва», «Холопка», «Принцесса цирка», «Вольный ветер», «Баядера» и «Призрак оперы», «Хелоу Долли» и другие. Билеты на концерт стоят 300 рублей, но всем Татьянам сделают скидку в 50%.

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В Пермском краеведческом музее на «Татьянин день» готовят праздничный концерт. В нем, как рассказывают организаторы, примут участие артисты оперного театра, краевой филармонии и Пермского губернского оркестра. «Приглашаем вас 25 января, в день Св. Татьяны, покровительницы российского студенчества, в музыкальную гостиную Дома Мешкова на праздничный концерт. Для Вас выступят артисты Театра оперы и балета им. П. И Чайковского, Пермского губернского оркестра и Пермской краевой филармонии», — сообщается в соцсетях Дома Мешкова. Музыканты исполнят отрывки из оперетт и мюзиклов «Сильва», «Холопка», «Принцесса цирка», «Вольный ветер», «Баядера» и «Призрак оперы», «Хелоу Долли» и другие. Билеты на концерт стоят 300 рублей, но всем Татьянам сделают скидку в 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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