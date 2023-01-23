В Свердловской области кинокомпания ищет детей, связанных с группой «Звери»

Кинокомпания ищет истории свердловчан для фильма про группу «Звери»

23 января 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Рома Зверь активно работает с уральским режиссером Евгением Григорьевым — с ним они снимают уже третий фильм Фото: Размик Закарян © URA.RU Кинокомпания «Первое Кино» объявила, что ищет истории юных свердловчан, которых назвали в честь солиста группы «Звери» (Рома Билык). Команда во главе с режиссером и креативным продюсером Свердловской киностудии Евгенией Григорьевым занимается съемками документального фильма о музыкальной группе. Информация об этом появилась в telegram-канале Свердловской киностудии со ссылкой на «Первое Кино». «Каждую вашу историю, связанную с группой, мы читаем и радуемся, а лучшие обязательно попадут в фильм. Особенно ищем того самого мальчика Рому, которого назвали в честь Ромы Зверя», — заявили представители кино. Также создатели фильма о группе «Звери» просят откликнуться всех желающих и прислать истории на почту zveristories@gmail.com. Ранее режиссер и креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев рассказал URA.RU, что готовит документальный фильм о группе «Звери». Солист Рома Билык и режиссер вместе работают над историей о том, как «Звери» пишут новый альбом на легендарной студии «Добролет». Ориентировочно картина будет готова к следующему Новому году или весной 2024 года. Также мужчины успели посотрудничать на съемках фильма «Сломя голову», который снимали в Екатеринбурге осенью 2022 года.

Кинокомпания «Первое Кино» объявила, что ищет истории юных свердловчан, которых назвали в честь солиста группы «Звери» (Рома Билык). Команда во главе с режиссером и креативным продюсером Свердловской киностудии Евгенией Григорьевым занимается съемками документального фильма о музыкальной группе. Информация об этом появилась в telegram-канале Свердловской киностудии со ссылкой на «Первое Кино». «Каждую вашу историю, связанную с группой, мы читаем и радуемся, а лучшие обязательно попадут в фильм. Особенно ищем того самого мальчика Рому, которого назвали в честь Ромы Зверя», — заявили представители кино. Также создатели фильма о группе «Звери» просят откликнуться всех желающих и прислать истории на почту zveristories@gmail.com. Ранее режиссер и креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев рассказал URA.RU, что готовит документальный фильм о группе «Звери». Солист Рома Билык и режиссер вместе работают над историей о том, как «Звери» пишут новый альбом на легендарной студии «Добролет». Ориентировочно картина будет готова к следующему Новому году или весной 2024 года. Также мужчины успели посотрудничать на съемках фильма «Сломя голову», который снимали в Екатеринбурге осенью 2022 года.