Украинский суд конфисковал активы главного акционера уральского титанового гиганта

Суд на Украине конфисковал активы бизнесмена Шелкова

24 января 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Украинский суд лишил Михаила Шелкова активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы миллиардера Михаила Шелкова, владеющего 66% акций уральской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщили в пресс-службе украинского суда. Конфискация коснулась 100% доли ООО «ВСМПО ТИТАН», комплекса и квартиры в Никополе, цитирует Высший антикоррупционный суд РБК Украины. Кроме этого, бизнесмен лишился двух автомобилей и денежных средств на банковских счетах. В суде утверждают, что решение о конфискации было принято в целях защиты нацбезопасности Украины. Ранее URA.RU сообщало, что Михаил Шелков попал в список самых разбогатевших российских миллиардеров по итогам 2022 года. Также агентство рассказывало, что попадание в рейтинг Шелкову обеспечила покупка активов американской компании Arconic. Валовая прибыль составила 7,9 млрд рублей.

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы миллиардера Михаила Шелкова, владеющего 66% акций уральской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщили в пресс-службе украинского суда. Конфискация коснулась 100% доли ООО «ВСМПО ТИТАН», комплекса и квартиры в Никополе, цитирует Высший антикоррупционный суд РБК Украины. Кроме этого, бизнесмен лишился двух автомобилей и денежных средств на банковских счетах. В суде утверждают, что решение о конфискации было принято в целях защиты нацбезопасности Украины. Ранее URA.RU сообщало, что Михаил Шелков попал в список самых разбогатевших российских миллиардеров по итогам 2022 года. Также агентство рассказывало, что попадание в рейтинг Шелкову обеспечила покупка активов американской компании Arconic. Валовая прибыль составила 7,9 млрд рублей.