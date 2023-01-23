23 января 2023

Украинский суд конфисковал активы главного акционера уральского титанового гиганта

Суд на Украине конфисковал активы бизнесмена Шелкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский суд лишил Михаила Шелкова активов Фото:
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Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы миллиардера Михаила Шелкова, владеющего 66% акций уральской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщили в пресс-службе украинского суда.

Конфискация коснулась 100% доли ООО «ВСМПО ТИТАН», комплекса и квартиры в Никополе, цитирует Высший антикоррупционный суд РБК Украины. Кроме этого, бизнесмен лишился двух автомобилей и денежных средств на банковских счетах. В суде утверждают, что решение о конфискации было принято в целях защиты нацбезопасности Украины.

Ранее URA.RU сообщало, что Михаил Шелков попал в список самых разбогатевших российских миллиардеров по итогам 2022 года. Также агентство рассказывало, что попадание в рейтинг Шелкову обеспечила покупка активов американской компании Arconic. Валовая прибыль составила 7,9 млрд рублей.

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Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы миллиардера Михаила Шелкова, владеющего 66% акций уральской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщили в пресс-службе украинского суда. Конфискация коснулась 100% доли ООО «ВСМПО ТИТАН», комплекса и квартиры в Никополе, цитирует Высший антикоррупционный суд РБК Украины. Кроме этого, бизнесмен лишился двух автомобилей и денежных средств на банковских счетах. В суде утверждают, что решение о конфискации было принято в целях защиты нацбезопасности Украины. Ранее URA.RU сообщало, что Михаил Шелков попал в список самых разбогатевших российских миллиардеров по итогам 2022 года. Также агентство рассказывало, что попадание в рейтинг Шелкову обеспечила покупка активов американской компании Arconic. Валовая прибыль составила 7,9 млрд рублей.
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