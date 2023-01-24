Счетная палата Нижневартовска вскрыла махинации с поставками школьных обедов

Счетная палата выявила нарушения в закупках школьных обедов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) счетная палата обнаружила многочисленные нарушения по организации питания в школах города. В отчете ведомства за второе полугодие 2022 года, опубликованном на официальном сайте мэрии, сообщается о махинациях с дроблением контрактов и изменением объема субсидий.

«В результате контрольного мероприятия <…> установлены факты нарушения требований законодательства о закупках, в том числе принципа обеспечения конкуренции, когда фактически применялось дробление контрактов, заключаемых с одними и теми же поставщиками в короткий временной интервал. <…> Установлены случаи как уменьшения, так и увеличения объема субсидии, предусмотренного соглашением, при отсутствии соответствующих изменений объемных показателей муниципального задания», — указано в отчете.

Кроме нарушений с торгами и субсидиями, счетная палата обнаружила несоблюдение муниципальных нормативных актов при планировании департаментом законодательства расходов и нарушения в принятых руководством школ локальных актах — они допускали неоднозначное трактование. Кроме того, ведомство отметило факты неправомерного перечисления и неперечисления денежной выплаты в дни отмены занятий и переходе на дистант. «Приказы департамента образования об утверждении муниципальных заданий, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг составлены с нарушениями требований законодательства», — перечислено в документе.

Участникам контрольного мероприятия направлены представления об устранении нарушения законодательства. В пресс-службе мэрии Нижневартовска в ответ на запрос, были ли устранены нарушения, сообщили, что разработали план мероприятий. «По данным департамента образования, нарушения большей частью касаются сроков размещения информации в единой информационной сети», — добавили в пресс-службе.