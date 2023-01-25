В Перми врач пытался организовать взятку в 50 тысяч долларов сотруднику ФСБ

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50 тысяч долларов предлагали сотруднику ФСБ Фото:

В Перми арестовали бывшего заместителя главного врача местной больницы по обвинению в посредничестве при передаче взятки. 50 тысяч долларов США он планировал передать сотрудникам ФСБ за прекращение оперативных действий в отношении больницы и ее поставщика из Санкт-Петербурга, рассказали в СУ СК по Пермском краю.

«Понимая, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут повлечь негативные последствия для репутации медицинского учреждения, заместитель главного врача подыскал ранее судимого жителя Москвы, которому предложил выступить посредником в передаче от представителя одного из поставщиков медицинских изделий взятки в сумме 50 тысяч долларов США сотрудникам ФСБ России», — говорится на сайте управления.

Ранее URA.RU рассказывало, что москвич, который должен был передать деньги, признал свою вину. Как отмечают в СК, взятку силовикам медик решил дать потому, что они расследовали госконтракты больницы. По данным «Коммерсант-Прикамье», речь идет об экс-заместителе главврача федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Ярославе Сугакове. Прокуратура Прикамья сообщает, что уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении.

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В Перми арестовали бывшего заместителя главного врача местной больницы по обвинению в посредничестве при передаче взятки. 50 тысяч долларов США он планировал передать сотрудникам ФСБ за прекращение оперативных действий в отношении больницы и ее поставщика из Санкт-Петербурга, рассказали в СУ СК по Пермском краю. «Понимая, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут повлечь негативные последствия для репутации медицинского учреждения, заместитель главного врача подыскал ранее судимого жителя Москвы, которому предложил выступить посредником в передаче от представителя одного из поставщиков медицинских изделий взятки в сумме 50 тысяч долларов США сотрудникам ФСБ России», — говорится на сайте управления. Ранее URA.RU рассказывало, что москвич, который должен был передать деньги, признал свою вину. Как отмечают в СК, взятку силовикам медик решил дать потому, что они расследовали госконтракты больницы. По данным «Коммерсант-Прикамье», речь идет об экс-заместителе главврача федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Ярославе Сугакове. Прокуратура Прикамья сообщает, что уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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