В Перми врач пытался организовать взятку в 50 тысяч долларов сотруднику ФСБ

25 января 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

50 тысяч долларов предлагали сотруднику ФСБ Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Перми арестовали бывшего заместителя главного врача местной больницы по обвинению в посредничестве при передаче взятки. 50 тысяч долларов США он планировал передать сотрудникам ФСБ за прекращение оперативных действий в отношении больницы и ее поставщика из Санкт-Петербурга, рассказали в СУ СК по Пермском краю. «Понимая, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут повлечь негативные последствия для репутации медицинского учреждения, заместитель главного врача подыскал ранее судимого жителя Москвы, которому предложил выступить посредником в передаче от представителя одного из поставщиков медицинских изделий взятки в сумме 50 тысяч долларов США сотрудникам ФСБ России», — говорится на сайте управления. Ранее URA.RU рассказывало, что москвич, который должен был передать деньги, признал свою вину. Как отмечают в СК, взятку силовикам медик решил дать потому, что они расследовали госконтракты больницы. По данным «Коммерсант-Прикамье», речь идет об экс-заместителе главврача федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Ярославе Сугакове. Прокуратура Прикамья сообщает, что уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении.

В Перми арестовали бывшего заместителя главного врача местной больницы по обвинению в посредничестве при передаче взятки. 50 тысяч долларов США он планировал передать сотрудникам ФСБ за прекращение оперативных действий в отношении больницы и ее поставщика из Санкт-Петербурга, рассказали в СУ СК по Пермском краю. «Понимая, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут повлечь негативные последствия для репутации медицинского учреждения, заместитель главного врача подыскал ранее судимого жителя Москвы, которому предложил выступить посредником в передаче от представителя одного из поставщиков медицинских изделий взятки в сумме 50 тысяч долларов США сотрудникам ФСБ России», — говорится на сайте управления. Ранее URA.RU рассказывало, что москвич, который должен был передать деньги, признал свою вину. Как отмечают в СК, взятку силовикам медик решил дать потому, что они расследовали госконтракты больницы. По данным «Коммерсант-Прикамье», речь идет об экс-заместителе главврача федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Ярославе Сугакове. Прокуратура Прикамья сообщает, что уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении.