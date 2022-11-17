В Перми за посредничество во взятках будут судить москвича

Взятка составляла 50 тысяч долларов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Перми будут судить ранее судимый жителя города Москвы, который обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Пермскому краю на официальном сайте.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 58-летнего жителя города Москвы, обвиняемого в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Обвиняемый был задержан и признал свою вину в совершении преступления», — сказано на сайте.

В 2021 году сотрудниками ФСБ проводились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с заключением государственных контрактов на закупку медицинских изделий в одном из медучреждений края. По просьбе главврача, обвиняемый согласился стать посредником и передать взятку в сумме 50 тысяч долларов сотрудникам ФСБ за прекращение проверки. Однако, довести дело до конца ему не удалось. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено я в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики в Перми проводят обыски по делу о взятке и мошенничестве экс-министра здравоохранения Иркутской области. Мошенничество выявилось при поставке медоборудования из разных регионов России, в том числе Перми.