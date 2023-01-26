Диетолог поделилась советами, как избежать переедания

Диетолог Дианова: решить проблему с перееданием помогут режим питания и психолог

От переедания поможет сбалансированный рацион, заявила Нурия Дианова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы не переедать — необходимо соблюдать режим питания, а также прорабатывать проблемы с психологом. Об этом сообщила врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Во-первых, надо четко знать, что вы любите и что из продуктов вам доступно. Во-вторых, надо понимать, что режим — это основа питания, а значит и основа здоровья», — рассказала Нурия Дианова радио Sputnik.

По словам диетолога, не стоит пропускать приемы пищи, так как это грозит расстройством пищевого поведения. Эксперт уверена, что с появлением режима, человек привыкает к тому, что совсем необязательно много есть.

Дианова заявила, что избежать переедания поможет сбалансированный рацион и «правило тарелки», когда блюдо содержит половину овощей, четверть углеводов и четверть белка. «Еда не должна быть единственным удовольствием», — заключила специалист.

Ранее Дианова заявила, что не стоит лечить различные болезни медом. По ее словам, в нем содержится не достаточное количество полезных микроэлементов и витаминов. Также она отметила, что по калорийности мед практически не отличается от сахара.