В Перми чиновники нарушали закон, мешая зарабатывать предпринимателю

В Перми УФАС усмотрело в действиях районных чиновников признаки нарушения закона

Чиновников обязали устранить нарушения до первого февраля 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское управление ФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях администрации Мотовилихинского района. В надзорном ведомстве посчитали, что районные власти незаконно требовали от местного индивидуального предпринимателя изменить внешний вид его торговых точек. Договор на их размещение на территории ТСЖ «Солнечный» был заключен в 2017 году на неопределенный срок.

«В 2022 году районные власти предъявили предпринимателю требования к внешнему виду торговых объектов в соответствии с новыми правилами благоустройства. УФАС считает, что такие требования необоснованно препятствуют деятельности ИП. Вынуждают понести экономические издержки в связи с приведением НТО в соответствие новым требованиям к внешнему виду, что может привести к ограничению конкуренции на товарном рынке», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве пришли к выводу, что требования правил благоустройства, принятых в 2022 году, могут применяться только при проектировании и установке новых НТО. На договоры, заключенные между властями и предпринимателями ранее 2022 года, действие этих правил не распространяется. В связи с этим УФАС потребовало от администрации района отозвать претензии к бизнесмену. Предупреждение ведомства должно быть исполнено до первого февраля 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС усмотрело признаки нарушения закона о конкуренции в действиях Чайковской гордумы. Поводом послужила жалоба местного бизнесмена, победившего в конкурсе на размещение НТО, но не сумевшего воспользоваться своим правом.