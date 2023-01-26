Электромонтеров из ХМАО зовут на работу в Турцию

Электромонтерам из Сургута (ХМАО) предлагают отправиться на работу в турецкую провинцию Мерсин. Вакансия размещена на сайте hh.ru.
«Дежурный электромонтер, зарплата от 75 000 рублей на руки. Требования: опыт работы на ГРЭС или ТЭЦ в аналогичной должности обязателен. Готовность к переезду в Турецкую республику», — указано в вакансии.
От кандидата требуется профильное образование для работы в международном проекте (АЭС «Аккую»). Сотруднику возместят расходы на перелет, жилье и обучение детей, а также предоставят медицинский полис ДМС.
Вакансию разместило АО «Аккую Нуклеар». На сайте сообщается, что это проектная компания госкорпорации «Росатом». Она занимается строительством и эксплуатацией атомной электростанции по заключенному между Россией и Турцией соглашению.
Ранее URA.RU писало, что HeadHunter назвал самую дорогую рабочую профессию в ХМАО. Зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам.
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