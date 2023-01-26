26 января 2023

Электромонтеров из ХМАО зовут на работу в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, напряжение, подстанция, электричество, электромонтеры
Электромонтерам из ХМАО предлагают работать на АЭС «Аккую» в Турции Фото:

Электромонтерам из Сургута (ХМАО) предлагают отправиться на работу в турецкую провинцию Мерсин. Вакансия размещена на сайте hh.ru.

«Дежурный электромонтер, зарплата от 75 000 рублей на руки. Требования: опыт работы на ГРЭС или ТЭЦ в аналогичной должности обязателен. Готовность к переезду в Турецкую республику», — указано в вакансии.

От кандидата требуется профильное образование для работы в международном проекте (АЭС «Аккую»). Сотруднику возместят расходы на перелет, жилье и обучение детей, а также предоставят медицинский полис ДМС.

Вакансию разместило АО «Аккую Нуклеар». На сайте сообщается, что это проектная компания госкорпорации «Росатом». Она занимается строительством и эксплуатацией атомной электростанции по заключенному между Россией и Турцией соглашению.

Ранее URA.RU писало, что HeadHunter назвал самую дорогую рабочую профессию в ХМАО. Зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам.

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Электромонтерам из Сургута (ХМАО) предлагают отправиться на работу в турецкую провинцию Мерсин. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Дежурный электромонтер, зарплата от 75 000 рублей на руки. Требования: опыт работы на ГРЭС или ТЭЦ в аналогичной должности обязателен. Готовность к переезду в Турецкую республику», — указано в вакансии. От кандидата требуется профильное образование для работы в международном проекте (АЭС «Аккую»). Сотруднику возместят расходы на перелет, жилье и обучение детей, а также предоставят медицинский полис ДМС. Вакансию разместило АО «Аккую Нуклеар». На сайте сообщается, что это проектная компания госкорпорации «Росатом». Она занимается строительством и эксплуатацией атомной электростанции по заключенному между Россией и Турцией соглашению. Ранее URA.RU писало, что HeadHunter назвал самую дорогую рабочую профессию в ХМАО. Зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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