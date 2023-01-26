В городе ХМАО прокуратура наказала руководителей школ за задержку выплат учителям

Прокуратура нашла нарушения в четырех школах Урая, где учителям вовремя не заплатили за проведение итоговых экзаменов. В отношении руководителей школ, а также ответственных сотрудников были приняты меры. Копия документа о результатах проверки есть в распоряжении URA.RU.
«Проверкой установлены нарушения, выразившиеся в несвоевременной выплате стимулирующих, компенсационных выплат, выплаты за осуществление государственных полномочий при проведении ОГЭ, ЕГЭ со стороны руководителей учреждений. В связи с этим прокуратурой города в адрес руководителей внесены представления», — сказано в документе.
Также в отношении ответственных за нарушение сотрудников были возбуждены дела об административных правонарушениях. Результаты проверки прокуратура также направила для рассмотрения в государственную инспекцию труда по ХМАО. В администрацию Урая был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Урае сотрудники муниципального детского сада № 19 «Радость» пожаловались, что руководитель учреждения Ирина Цаур просит их уходить на больничный или неоплачиваемый отпуск. По словам сотрудников, это связано с тем, что в бюджете детсада не хватает денег на выплаты педагогам.
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