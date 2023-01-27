Кадыров заявил о сатанизме и нацизме в Европе после сожжения Корана

27 января 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров считает, что Европа умышленно разжигает религиозную вражду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что страны Европы в большинстве своем являются приверженцами сатанизма. Об этом он заявил после того, как в Копенгагене сожгли Коран. «Маски сорваны. Теперь уже нет никаких сомнений, что почти все европейские страны являются приверженцами сатанизма. В Копенгагене снова сожгли священный Коран. Сатанизм и нацизм в этих странах теперь прикрываются „свободой слова“», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . По мнению политика, случаи надругательства над священными книгами 10 лет назад были единичными, а теперь это происходит «систематически». Кадыров считает, что Европа намеренно разжигает религиозную вражду. Глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана возле мечети в Копенгагене, сообщало RT. Он сделал это на глазах у представителей СМИ. Российские мусульмане назвали сожжение Корана кощунством и оскорблением всех, кто привержен исламу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что страны Европы в большинстве своем являются приверженцами сатанизма. Об этом он заявил после того, как в Копенгагене сожгли Коран. «Маски сорваны. Теперь уже нет никаких сомнений, что почти все европейские страны являются приверженцами сатанизма. В Копенгагене снова сожгли священный Коран. Сатанизм и нацизм в этих странах теперь прикрываются „свободой слова“», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По мнению политика, случаи надругательства над священными книгами 10 лет назад были единичными, а теперь это происходит «систематически». Кадыров считает, что Европа намеренно разжигает религиозную вражду. Глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана возле мечети в Копенгагене, сообщало RT. Он сделал это на глазах у представителей СМИ. Российские мусульмане назвали сожжение Корана кощунством и оскорблением всех, кто привержен исламу.