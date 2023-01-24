Муфтии России осудили сожжение Корана в Швеции

24 января 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Российские мусульмане выразили надежду, что Европа прекратит подобную практику Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российские мусульмане назвали сожжение Корана в Стокгольме кощунством и оскорблением всех, кто привержен исламу. Авторами заявления выступили муфтии Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман РФ, Духовного собрания мусульман России, Духовных управлений мусульман Татарстана, Башкортостана, а также Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. «Сожжение Священного Корана в Швеции это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство», — написали муфтии в своем заявлении. В документе подчеркнули, что лозунги, которые служат для выражения свободы слова и либеральных идей, стали прикрытием для проявления расизма и ксенофобии. «Очень надеемся, что Европа прекратит практику этих безнравственных и провокационных проявлений», — подытожили муфтии. Документ находится в распоряжении редакции URA.RU. По словам мусульман, в современной России подобные случаи просто невозможны. «В России не только уважают чувства всех верующих, в том числе и мусульман, но и активно их защищают», — заявили мусульманские священники. «Очень надеемся, что Европа прекратит практику этих безнравственных и провокационных проявлений», — отметили муфтии. Ничем хорошим для Запада это не закончится, заключили они. Ранее в Стокгольме прошла акция, организованная ультраправым шведским политиком Расмусом Палуданом. Во время демонстрации он сжег Коран около посольства Турции. Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что этот радикальный поступок показал истинное лицо «цивилизованного Запада», так как это произошло с разрешения правоохранительных органов Швеции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские мусульмане назвали сожжение Корана в Стокгольме кощунством и оскорблением всех, кто привержен исламу. Авторами заявления выступили муфтии Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман РФ, Духовного собрания мусульман России, Духовных управлений мусульман Татарстана, Башкортостана, а также Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. «Сожжение Священного Корана в Швеции это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство», — написали муфтии в своем заявлении. В документе подчеркнули, что лозунги, которые служат для выражения свободы слова и либеральных идей, стали прикрытием для проявления расизма и ксенофобии. «Очень надеемся, что Европа прекратит практику этих безнравственных и провокационных проявлений», — подытожили муфтии. Документ находится в распоряжении редакции URA.RU. По словам мусульман, в современной России подобные случаи просто невозможны. «В России не только уважают чувства всех верующих, в том числе и мусульман, но и активно их защищают», — заявили мусульманские священники. «Очень надеемся, что Европа прекратит практику этих безнравственных и провокационных проявлений», — отметили муфтии. Ничем хорошим для Запада это не закончится, заключили они. Ранее в Стокгольме прошла акция, организованная ультраправым шведским политиком Расмусом Палуданом. Во время демонстрации он сжег Коран около посольства Турции. Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что этот радикальный поступок показал истинное лицо «цивилизованного Запада», так как это произошло с разрешения правоохранительных органов Швеции.