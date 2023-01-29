29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Свердловские общественники возмутились новым приказом о помощи детям-инвалидам

Фонд «Я особенный»: в Свердловской области снизится объем бесплатной помощи детям-инвалидам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, значок инвалид, инвалидность
Новая формулировка приведет к снижению объемов помощи, считает фонд «Я особенный» Фото:

В приказе министерства социальной политики Свердловской области изменили формулировку оказания социальных услуг, согласно которому снизится объем бесплатной помощи детям-инвалидам. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный», ссылаясь на приказ.

В приказе министерства социальной политики Свердловской области, вступившего в силу 23 января, изменена формулировка оказания некоторых услуг с «по мере необходимости» на «определенное число услуг в год». В фонде «Я особенный» уверены, что изменение формулировки приведет к снижению объемов оказания бесплатной помощи детям-инвалидам, передает «Коммерсант».

При этом в свердловском министерстве социальной политики пояснили, что периодичность услуг установлена не меньше фактического объема потребления за три года. Также в ведомстве сообщили, что сокращение видов социальных услуг не планируется.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В приказе министерства социальной политики Свердловской области изменили формулировку оказания социальных услуг, согласно которому снизится объем бесплатной помощи детям-инвалидам. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный», ссылаясь на приказ. В приказе министерства социальной политики Свердловской области, вступившего в силу 23 января, изменена формулировка оказания некоторых услуг с «по мере необходимости» на «определенное число услуг в год». В фонде «Я особенный» уверены, что изменение формулировки приведет к снижению объемов оказания бесплатной помощи детям-инвалидам, передает «Коммерсант». При этом в свердловском министерстве социальной политики пояснили, что периодичность услуг установлена не меньше фактического объема потребления за три года. Также в ведомстве сообщили, что сокращение видов социальных услуг не планируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...