Свердловские общественники возмутились новым приказом о помощи детям-инвалидам

В приказе министерства социальной политики Свердловской области изменили формулировку оказания социальных услуг, согласно которому снизится объем бесплатной помощи детям-инвалидам. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный», ссылаясь на приказ.
В приказе министерства социальной политики Свердловской области, вступившего в силу 23 января, изменена формулировка оказания некоторых услуг с «по мере необходимости» на «определенное число услуг в год». В фонде «Я особенный» уверены, что изменение формулировки приведет к снижению объемов оказания бесплатной помощи детям-инвалидам, передает «Коммерсант».
При этом в свердловском министерстве социальной политики пояснили, что периодичность услуг установлена не меньше фактического объема потребления за три года. Также в ведомстве сообщили, что сокращение видов социальных услуг не планируется.
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В приказе министерства социальной политики Свердловской области изменили формулировку оказания социальных услуг, согласно которому снизится объем бесплатной помощи детям-инвалидам. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный», ссылаясь на приказ. В приказе министерства социальной политики Свердловской области, вступившего в силу 23 января, изменена формулировка оказания некоторых услуг с «по мере необходимости» на «определенное число услуг в год». В фонде «Я особенный» уверены, что изменение формулировки приведет к снижению объемов оказания бесплатной помощи детям-инвалидам, передает «Коммерсант». При этом в свердловском министерстве социальной политики пояснили, что периодичность услуг установлена не меньше фактического объема потребления за три года. Также в ведомстве сообщили, что сокращение видов социальных услуг не планируется.