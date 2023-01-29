Свердловские общественники возмутились новым приказом о помощи детям-инвалидам

Фонд «Я особенный»: в Свердловской области снизится объем бесплатной помощи детям-инвалидам

30 января 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Новая формулировка приведет к снижению объемов помощи, считает фонд «Я особенный» Фото: Анна Майорова © URA.RU В приказе министерства социальной политики Свердловской области изменили формулировку оказания социальных услуг, согласно которому снизится объем бесплатной помощи детям-инвалидам. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный», ссылаясь на приказ. В приказе министерства социальной политики Свердловской области, вступившего в силу 23 января, изменена формулировка оказания некоторых услуг с «по мере необходимости» на «определенное число услуг в год». В фонде «Я особенный» уверены, что изменение формулировки приведет к снижению объемов оказания бесплатной помощи детям-инвалидам, передает « Коммерсант ». При этом в свердловском министерстве социальной политики пояснили, что периодичность услуг установлена не меньше фактического объема потребления за три года. Также в ведомстве сообщили, что сокращение видов социальных услуг не планируется.

В приказе министерства социальной политики Свердловской области изменили формулировку оказания социальных услуг, согласно которому снизится объем бесплатной помощи детям-инвалидам. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный», ссылаясь на приказ. В приказе министерства социальной политики Свердловской области, вступившего в силу 23 января, изменена формулировка оказания некоторых услуг с «по мере необходимости» на «определенное число услуг в год». В фонде «Я особенный» уверены, что изменение формулировки приведет к снижению объемов оказания бесплатной помощи детям-инвалидам, передает «Коммерсант». При этом в свердловском министерстве социальной политики пояснили, что периодичность услуг установлена не меньше фактического объема потребления за три года. Также в ведомстве сообщили, что сокращение видов социальных услуг не планируется.