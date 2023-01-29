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27 января 2023

В Курганской области становится меньше чиновников, врачей и строителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки на улице Зорге. Курган, строительство, строитель, рабочий, стройка
Общее среднесписочное число работников в Курганской области сократилось на 3% Фото:

В Курганской области сократилось число работников в сферах государственного управления, здравоохранения и строительства. Информация об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям по данным за ноябрь 2022 года.

«В Курганской области зафиксировали снижение количества работников в некоторых сферах. Уменьшилось число сотрудников в государственных управлениях на 4% (на ноябрь 2022 года их осталось 23 575 человек). В сфере здравоохранения сотрудников стало меньше на 3% (24 890 работников). Число работающих в области строительства сократилось на 10% (4 736 человек)», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что количество сотрудников уменьшилось и в сферах розничной и оптовой торговли (на 10%), образования (на 3%), культуре (на 4%) и транспортировке (на 8%). Общая среднесписочная численность сотрудников экономической деятельности в Курганской области сократилась на 3% и на ноябрь 2022 года составила 199 192 человек.

В некоторых сферах число сотрудников наоборот увеличилось. Так, в области добычи полезных ископаемых работников прибавилось на 5% и на ноябрь 2022 года их стало 909 человек. В сфере обрабатывающих производств работает 44 017 сотрудников, что больше на 3%, чем в ноябре 2021 года. В административной деятельности число работников увеличилось на 3% (6 800 человек на ноябрь 2022 года).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросли зарплаты у врачей и учителей. После роста доходов они продолжают находиться ниже средних показателей по региону (меньше 39 246 рублей).

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В Курганской области сократилось число работников в сферах государственного управления, здравоохранения и строительства. Информация об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям по данным за ноябрь 2022 года. «В Курганской области зафиксировали снижение количества работников в некоторых сферах. Уменьшилось число сотрудников в государственных управлениях на 4% (на ноябрь 2022 года их осталось 23 575 человек). В сфере здравоохранения сотрудников стало меньше на 3% (24 890 работников). Число работающих в области строительства сократилось на 10% (4 736 человек)», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что количество сотрудников уменьшилось и в сферах розничной и оптовой торговли (на 10%), образования (на 3%), культуре (на 4%) и транспортировке (на 8%). Общая среднесписочная численность сотрудников экономической деятельности в Курганской области сократилась на 3% и на ноябрь 2022 года составила 199 192 человек. В некоторых сферах число сотрудников наоборот увеличилось. Так, в области добычи полезных ископаемых работников прибавилось на 5% и на ноябрь 2022 года их стало 909 человек. В сфере обрабатывающих производств работает 44 017 сотрудников, что больше на 3%, чем в ноябре 2021 года. В административной деятельности число работников увеличилось на 3% (6 800 человек на ноябрь 2022 года). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросли зарплаты у врачей и учителей. После роста доходов они продолжают находиться ниже средних показателей по региону (меньше 39 246 рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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