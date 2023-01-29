В Нижнем Тагиле 30 января начали разбирать ледовый городок
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 30 января начали разбирать ледовый городок. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в соцсети «ВКонтакте».
«До свидания, ледовый городок! Что хотели бы увидеть у главной елки следующей зимой, пишите в комментариях!», — написал Пинаев.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ледовый городок должен был закрыться 15 января. Однако власти его работу продлили на неделю.
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