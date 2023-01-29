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В Нижнем Тагиле начали сносить ледовый городок. Видео

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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , ледовый городок, технические работы
В Нижнем Тагиле 30 января начали разбирать ледовый городок Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 30 января начали разбирать ледовый городок. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в соцсети «ВКонтакте».

«До свидания, ледовый городок! Что хотели бы увидеть у главной елки следующей зимой, пишите в комментариях!», — написал Пинаев.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ледовый городок должен был закрыться 15 января. Однако власти его работу продлили на неделю.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 30 января начали разбирать ледовый городок. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в соцсети «ВКонтакте». «До свидания, ледовый городок! Что хотели бы увидеть у главной елки следующей зимой, пишите в комментариях!», — написал Пинаев. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ледовый городок должен был закрыться 15 января. Однако власти его работу продлили на неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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