В Челябинске автомобиль снес светофор на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Фото

30 января 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

В результате столкновения двух машин также пострадал светофор Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на перекрестке улиц Ленина и Свободы в результате ДТП автомобиль налетел на светофор и сам повредился. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска, пострадавших нет. «В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в 19:32. Водитель „ПАЗа“, 1960 года рождения, совершил столкновение с автомобилем „Газель“, после чего та столкнулась со светофором», — отметили URA.RU в ГИБДД. За рулем «Газели» находился 46-летний водитель. Свою вину признал водитель «ПАЗика». Все обстоятельства выяснят инспекторы ГИБДД. В инспекции обратились к водителям соблюдать правила дорожного движения: выдерживать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не обгонять, избегать резких маневров и не пользоваться гаджетами за рулем. Обстоятельства случившегося выясняют в ГИБДД Челябинска Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске на перекрестке улиц Ленина и Свободы в результате ДТП автомобиль налетел на светофор и сам повредился. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска, пострадавших нет. «В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в 19:32. Водитель „ПАЗа“, 1960 года рождения, совершил столкновение с автомобилем „Газель“, после чего та столкнулась со светофором», — отметили URA.RU в ГИБДД. За рулем «Газели» находился 46-летний водитель. Свою вину признал водитель «ПАЗика». Все обстоятельства выяснят инспекторы ГИБДД. В инспекции обратились к водителям соблюдать правила дорожного движения: выдерживать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не обгонять, избегать резких маневров и не пользоваться гаджетами за рулем.