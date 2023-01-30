В Челябинске на перекрестке улиц Ленина и Свободы в результате ДТП автомобиль налетел на светофор и сам повредился. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска, пострадавших нет.
«В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в 19:32. Водитель „ПАЗа“, 1960 года рождения, совершил столкновение с автомобилем „Газель“, после чего та столкнулась со светофором», — отметили URA.RU в ГИБДД.
За рулем «Газели» находился 46-летний водитель. Свою вину признал водитель «ПАЗика». Все обстоятельства выяснят инспекторы ГИБДД. В инспекции обратились к водителям соблюдать правила дорожного движения: выдерживать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не обгонять, избегать резких маневров и не пользоваться гаджетами за рулем.
Обстоятельства случившегося выясняют в ГИБДД Челябинска
Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска
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В Челябинске на перекрестке улиц Ленина и Свободы в результате ДТП автомобиль налетел на светофор и сам повредился. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска, пострадавших нет. «В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в 19:32. Водитель „ПАЗа“, 1960 года рождения, совершил столкновение с автомобилем „Газель“, после чего та столкнулась со светофором», — отметили URA.RU в ГИБДД. За рулем «Газели» находился 46-летний водитель. Свою вину признал водитель «ПАЗика». Все обстоятельства выяснят инспекторы ГИБДД. В инспекции обратились к водителям соблюдать правила дорожного движения: выдерживать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не обгонять, избегать резких маневров и не пользоваться гаджетами за рулем.