В Перми поймали мошенника, продававшего по всей России виртуальные пианино

31 января 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Москвич требовал за ненастоящие пианино 100% предоплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские из УМВД по городу Перми поймали мошенника, который обманывал россиян. Обвиняемый из Москвы под видом продажи пианино, похищал деньги обманутых клиентов из разных регионов, в том числе из Пермского края. Москвича будет судить Ленинский районный суд, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «С целью обогащения, обвиняемый разместил на сайте информацию о продаже музыкальных инструментов по цене ниже рыночной с доставкой в любой регион. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Перми установили обвиняемого и задержали его», — говорится на сайте. Москвич сообщал своим клиентам, что продает музыкальный инструмент только после 100% предоплаты и оплаты перевозки. Жертвами мошенника стали жители Башкирии, Ростова-на-Дону, Москвы, Уссурийска, Перми и других городов России. Всего пострадало 77 человек. Общий причиненный ущерб оценивается в 4 млн рублей.

Полицейские из УМВД по городу Перми поймали мошенника, который обманывал россиян. Обвиняемый из Москвы под видом продажи пианино, похищал деньги обманутых клиентов из разных регионов, в том числе из Пермского края. Москвича будет судить Ленинский районный суд, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «С целью обогащения, обвиняемый разместил на сайте информацию о продаже музыкальных инструментов по цене ниже рыночной с доставкой в любой регион. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Перми установили обвиняемого и задержали его», — говорится на сайте. Москвич сообщал своим клиентам, что продает музыкальный инструмент только после 100% предоплаты и оплаты перевозки. Жертвами мошенника стали жители Башкирии, Ростова-на-Дону, Москвы, Уссурийска, Перми и других городов России. Всего пострадало 77 человек. Общий причиненный ущерб оценивается в 4 млн рублей.