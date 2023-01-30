Пермский омбудсмен Сапко поддержал важное решение Махонина по бездомным

31 января 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Сапко заявил, что нужно учитывать интересы всех сторон Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко поддержал решение губернатора Дмитрия Махонина по переносу центра адаптации бездомных. Ранее приют планировалось открыть по адресу улица Муромская, 24, но против этого выступили местные жители. Об этом Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Важное решение озвучил сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по вопросу возможного открытия Центра соцадаптации в пустующем здании по ул. Муромская, 24. Помогать, безусловно, надо нуждающимся, но учитывать необходимо интересы всех заинтересованных сторон!» — написал уполномоченный на своей странице. Власти планировали использовать пустующее здание на Муромской для создания центра адаптации бездомных. Жители территориального управления территории «Яблочкова» выступили против такого решения. Горожане хотели, чтобы строение использовалось для учреждения дополнительного образования, так как таких в округе сильно не хватает. Недовольные пермяки собрали более двух тысяч подписей под петицией, после чего глава края поручил властям отдать объект в муниципальную собственность, чтобы обустроить в нем учреждение культуры и дополнительного образования для детей. Жители ТОС поблагодарили за содействие Игоря Сапко в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко поддержал решение губернатора Дмитрия Махонина по переносу центра адаптации бездомных. Ранее приют планировалось открыть по адресу улица Муромская, 24, но против этого выступили местные жители. Об этом Сапко написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Важное решение озвучил сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по вопросу возможного открытия Центра соцадаптации в пустующем здании по ул. Муромская, 24. Помогать, безусловно, надо нуждающимся, но учитывать необходимо интересы всех заинтересованных сторон!» — написал уполномоченный на своей странице. Власти планировали использовать пустующее здание на Муромской для создания центра адаптации бездомных. Жители территориального управления территории «Яблочкова» выступили против такого решения. Горожане хотели, чтобы строение использовалось для учреждения дополнительного образования, так как таких в округе сильно не хватает. Недовольные пермяки собрали более двух тысяч подписей под петицией, после чего глава края поручил властям отдать объект в муниципальную собственность, чтобы обустроить в нем учреждение культуры и дополнительного образования для детей. Жители ТОС поблагодарили за содействие Игоря Сапко в своей группе в соцсети «ВКонтакте».