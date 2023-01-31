31 января 2023

В Челябинской области мужчину до смерти избили лопатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помошь
Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины Фото:

В Миассе (Челябинская область) мужчину до смерти избили лопатой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, конфликт произошел на фоне застолья.

«Двое мужчин выпивали. В ходе застолья у них произошла ссора. Тогда один из них взял лопату и избил им собутыльника. От полученных травм тот скончался», — сообщил источник.

По данным URA.RU, сразу же после убийства мужчина покинул квартиру потерпевшего. Погибшему было 67 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой Следственного управления СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже.

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В Миассе (Челябинская область) мужчину до смерти избили лопатой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, конфликт произошел на фоне застолья. «Двое мужчин выпивали. В ходе застолья у них произошла ссора. Тогда один из них взял лопату и избил им собутыльника. От полученных травм тот скончался», — сообщил источник. По данным URA.RU, сразу же после убийства мужчина покинул квартиру потерпевшего. Погибшему было 67 лет. URA.RU связалось с пресс-службой Следственного управления СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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