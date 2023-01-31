В Челябинской области мужчину до смерти избили лопатой

01 февраля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) мужчину до смерти избили лопатой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, конфликт произошел на фоне застолья. «Двое мужчин выпивали. В ходе застолья у них произошла ссора. Тогда один из них взял лопату и избил им собутыльника. От полученных травм тот скончался», — сообщил источник. По данным URA.RU, сразу же после убийства мужчина покинул квартиру потерпевшего. Погибшему было 67 лет. URA.RU связалось с пресс-службой Следственного управления СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже.

В Миассе (Челябинская область) мужчину до смерти избили лопатой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, конфликт произошел на фоне застолья. «Двое мужчин выпивали. В ходе застолья у них произошла ссора. Тогда один из них взял лопату и избил им собутыльника. От полученных травм тот скончался», — сообщил источник. По данным URA.RU, сразу же после убийства мужчина покинул квартиру потерпевшего. Погибшему было 67 лет. URA.RU связалось с пресс-службой Следственного управления СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже.