Пригожин жесткой пословицей ответил на вопрос о директоре музея Екатеринбурга

Основатель ЧВК «Вагнер» раскритиковал чиновников за сохранение главы МИЕ в должности

01 февраля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Игорь Пушкарев, несмотря на критику, остается директором Музея истории Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бездействие чиновников, которые медлят с увольнением директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, осужденного за дискредитацию армии РФ, описывает пословица «Весна придет, посмотрим, кто где гадил». Так бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на вопрос журналистов о том, почему власти не принимают никаких решений в отношении Пушкарева. »«На Руси есть хорошая пословица: «Весна придет, посмотрим, кто где гадил». Многие чиновники, к сожалению, гадят под себя. Потому пока простые русские мужики защищают Родину и погибают на войне, представители различных региональных властей жируют почем зря, потому что плевать они хотели на их народ с высокой колокольни», — заявил Пригожин, реплику опубликовала его пресс-служба в Telegram. Основатель ЧВК обратил внимание, что выступает за законодательный запрет для чиновников всех уровней не только покидать Россию, «но и жировать». По словам Пригожина, такую инициативу в данный момент обсуждают его юристы с представителями власти. «Мне кажется, что в случае принятия такого закона количество чиновников сократится минимум вдвое», — добавил бизнесмен. Пригожин на протяжении двух месяцев публично критикует Пушкарева за его позицию по спецоперации на Украине. В декабре в отношении историка составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. Пригожин требовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева с поста директора музея. Отстаивая субъектность, Орлов отказался разрывать контракт с менеджером до того, как силовики проведут собственную проверку. По итогам следствия 25 января состоялось заседание суда, на котором Пушкарев был признан виновным. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. После приговора Пригожин требовал отправить менеджера в отставку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бездействие чиновников, которые медлят с увольнением директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, осужденного за дискредитацию армии РФ, описывает пословица «Весна придет, посмотрим, кто где гадил». Так бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на вопрос журналистов о том, почему власти не принимают никаких решений в отношении Пушкарева. »«На Руси есть хорошая пословица: «Весна придет, посмотрим, кто где гадил». Многие чиновники, к сожалению, гадят под себя. Потому пока простые русские мужики защищают Родину и погибают на войне, представители различных региональных властей жируют почем зря, потому что плевать они хотели на их народ с высокой колокольни», — заявил Пригожин, реплику опубликовала его пресс-служба в Telegram. Основатель ЧВК обратил внимание, что выступает за законодательный запрет для чиновников всех уровней не только покидать Россию, «но и жировать». По словам Пригожина, такую инициативу в данный момент обсуждают его юристы с представителями власти. «Мне кажется, что в случае принятия такого закона количество чиновников сократится минимум вдвое», — добавил бизнесмен. Пригожин на протяжении двух месяцев публично критикует Пушкарева за его позицию по спецоперации на Украине. В декабре в отношении историка составили протокол по делу о дискредитации армии. Причиной стал его пост в социальных сетях, где была размещена информация, противоречащая позиции Минобороны РФ. Пригожин требовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева с поста директора музея. Отстаивая субъектность, Орлов отказался разрывать контракт с менеджером до того, как силовики проведут собственную проверку. По итогам следствия 25 января состоялось заседание суда, на котором Пушкарев был признан виновным. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. После приговора Пригожин требовал отправить менеджера в отставку.