В УрФУ выбрали наказание для иностранцев, устроивших массовую драку в общежитии

Студентам, устроившим потасовку в общежитии УрФУ, объявят выговор

01 февраля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Ректору Виктору Кокшарову рекомендовали объявить иностранцам строгий выговор Фото: Анна Майорова © URA.RU Ректору УрФУ (Екатеринбург) Виктору Кокшарову рекомендовано объявить строгий выговор иностранным студентам, устроившим потасовку в общежитии №2, а также предупредить их об отчислении. Такое решение приняли члены дисциплинарной комиссии, изучившие нашумевший инцидент. «Состоялось первое заседание дисциплинарной комиссии. Ректору рекомендовано объявить строгий выговор с предупреждением об отчислении участникам, признанным судом виновными в административном правонарушении», — сообщили по итогам заседания в пресс-службе УрФУ. В вузе добавили, что в ходе первого заседания члены комиссии запрашивал дополнительные материалы по инициаторам драки. Также были запрошены встречи с причастными студентами. Массовая драка иностранных студентов УрФУ произошла в ночь с 20 на 21 января. По данным полиции, причиной конфликта стала громкая музыка. 23 января подозреваемых в потасовке доставили в Ленинский районный суд. Семерых участников отправили под арест. Ректор Кокшаров после инцидента встречался с представителями власти и обещал усилить охрану общежитий.

Ректору УрФУ (Екатеринбург) Виктору Кокшарову рекомендовано объявить строгий выговор иностранным студентам, устроившим потасовку в общежитии №2, а также предупредить их об отчислении. Такое решение приняли члены дисциплинарной комиссии, изучившие нашумевший инцидент. «Состоялось первое заседание дисциплинарной комиссии. Ректору рекомендовано объявить строгий выговор с предупреждением об отчислении участникам, признанным судом виновными в административном правонарушении», — сообщили по итогам заседания в пресс-службе УрФУ. В вузе добавили, что в ходе первого заседания члены комиссии запрашивал дополнительные материалы по инициаторам драки. Также были запрошены встречи с причастными студентами. Массовая драка иностранных студентов УрФУ произошла в ночь с 20 на 21 января. По данным полиции, причиной конфликта стала громкая музыка. 23 января подозреваемых в потасовке доставили в Ленинский районный суд. Семерых участников отправили под арест. Ректор Кокшаров после инцидента встречался с представителями власти и обещал усилить охрану общежитий.