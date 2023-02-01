В УрФУ выбрали наказание для иностранцев, устроивших массовую драку в общежитии

Студентам, устроившим потасовку в общежитии УрФУ, объявят выговор
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Презентация, посвященная старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023. Екатеринбург, кокшаров виктор
Ректору Виктору Кокшарову рекомендовали объявить иностранцам строгий выговор Фото:

Ректору УрФУ (Екатеринбург) Виктору Кокшарову рекомендовано объявить строгий выговор иностранным студентам, устроившим потасовку в общежитии №2, а также предупредить их об отчислении. Такое решение приняли члены дисциплинарной комиссии, изучившие нашумевший инцидент.

«Состоялось первое заседание дисциплинарной комиссии. Ректору рекомендовано объявить строгий выговор с предупреждением об отчислении участникам, признанным судом виновными в административном правонарушении», — сообщили по итогам заседания в пресс-службе УрФУ.

В вузе добавили, что в ходе первого заседания члены комиссии запрашивал дополнительные материалы по инициаторам драки. Также были запрошены встречи с причастными студентами.

Массовая драка иностранных студентов УрФУ произошла в ночь с 20 на 21 января. По данным полиции, причиной конфликта стала громкая музыка. 23 января подозреваемых в потасовке доставили в Ленинский районный суд. Семерых участников отправили под арест. Ректор Кокшаров после инцидента встречался с представителями власти и обещал усилить охрану общежитий.

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Ректору УрФУ (Екатеринбург) Виктору Кокшарову рекомендовано объявить строгий выговор иностранным студентам, устроившим потасовку в общежитии №2, а также предупредить их об отчислении. Такое решение приняли члены дисциплинарной комиссии, изучившие нашумевший инцидент. «Состоялось первое заседание дисциплинарной комиссии. Ректору рекомендовано объявить строгий выговор с предупреждением об отчислении участникам, признанным судом виновными в административном правонарушении», — сообщили по итогам заседания в пресс-службе УрФУ. В вузе добавили, что в ходе первого заседания члены комиссии запрашивал дополнительные материалы по инициаторам драки. Также были запрошены встречи с причастными студентами. Массовая драка иностранных студентов УрФУ произошла в ночь с 20 на 21 января. По данным полиции, причиной конфликта стала громкая музыка. 23 января подозреваемых в потасовке доставили в Ленинский районный суд. Семерых участников отправили под арест. Ректор Кокшаров после инцидента встречался с представителями власти и обещал усилить охрану общежитий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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