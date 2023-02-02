Челябинцы сделали конфеты из мухоморов. Фото

03 февраля 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Продукцию из мухоморов специалисты советуют употреблять с осторожностью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Супруги Подмиглазовы из Челябинска занялись производством конфет из мухоморов и добавок растущего на буром рисе кордицепса. Как рассказали челябинцы, бизнес запустили в октябре 2022 года. «Начали заниматься этим бизнесом, потому что нравятся грибы. Ассортимент продукции содержит конфеты из мухоморов и добавки из гриба кордицепса», — уточнил Максим Подмиглазов. В январе челябинцы начали сами выращивать гриб ежовик. Как они рассказали telegram-каналу « Челябинск, который смог », другие грибы собирают в лесу или закупают у поставщиков. Покупателям предлагаю широкий набор продукции. У Подмиглазовых есть настойка из мухоморов, грибная мазь, халва, добавки в капсулах с сушеными грибами. Клиенты челябинцев на сайте отметили: прием продукции показал, что она вкусная, а внутри возникло ощущение легкости. Авторам telegram-канала оператор «горячей линии» программы «Здоровая Россия» пояснил: употребление мухомора является нетрадиционной медициной. Употребление гриба в пищу может привести к отравлению. Гриб кордицепс паразитирует на телах насекомых Фото: сайт компании супругов Подмиглазовых

Супруги Подмиглазовы из Челябинска занялись производством конфет из мухоморов и добавок растущего на буром рисе кордицепса. Как рассказали челябинцы, бизнес запустили в октябре 2022 года. «Начали заниматься этим бизнесом, потому что нравятся грибы. Ассортимент продукции содержит конфеты из мухоморов и добавки из гриба кордицепса», — уточнил Максим Подмиглазов. В январе челябинцы начали сами выращивать гриб ежовик. Как они рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог», другие грибы собирают в лесу или закупают у поставщиков. Покупателям предлагаю широкий набор продукции. У Подмиглазовых есть настойка из мухоморов, грибная мазь, халва, добавки в капсулах с сушеными грибами. Клиенты челябинцев на сайте отметили: прием продукции показал, что она вкусная, а внутри возникло ощущение легкости. Авторам telegram-канала оператор «горячей линии» программы «Здоровая Россия» пояснил: употребление мухомора является нетрадиционной медициной. Употребление гриба в пищу может привести к отравлению.