02 февраля 2023

Челябинцы сделали конфеты из мухоморов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, мухомор, ядовитые грибы
Продукцию из мухоморов специалисты советуют употреблять с осторожностью Фото:

Супруги Подмиглазовы из Челябинска занялись производством конфет из мухоморов и добавок растущего на буром рисе кордицепса. Как рассказали челябинцы, бизнес запустили в октябре 2022 года.

«Начали заниматься этим бизнесом, потому что нравятся грибы. Ассортимент продукции содержит конфеты из мухоморов и добавки из гриба кордицепса», — уточнил Максим Подмиглазов.

В январе челябинцы начали сами выращивать гриб ежовик. Как они рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог», другие грибы собирают в лесу или закупают у поставщиков.

Покупателям предлагаю широкий набор продукции. У Подмиглазовых есть настойка из мухоморов, грибная мазь, халва, добавки в капсулах с сушеными грибами. Клиенты челябинцев на сайте отметили: прием продукции показал, что она вкусная, а внутри возникло ощущение легкости.

Авторам telegram-канала оператор «горячей линии» программы «Здоровая Россия» пояснил: употребление мухомора является нетрадиционной медициной. Употребление гриба в пищу может привести к отравлению.

Гриб кордицепс паразитирует на телах насекомых
Фото:

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Супруги Подмиглазовы из Челябинска занялись производством конфет из мухоморов и добавок растущего на буром рисе кордицепса. Как рассказали челябинцы, бизнес запустили в октябре 2022 года. «Начали заниматься этим бизнесом, потому что нравятся грибы. Ассортимент продукции содержит конфеты из мухоморов и добавки из гриба кордицепса», — уточнил Максим Подмиглазов. В январе челябинцы начали сами выращивать гриб ежовик. Как они рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог», другие грибы собирают в лесу или закупают у поставщиков. Покупателям предлагаю широкий набор продукции. У Подмиглазовых есть настойка из мухоморов, грибная мазь, халва, добавки в капсулах с сушеными грибами. Клиенты челябинцев на сайте отметили: прием продукции показал, что она вкусная, а внутри возникло ощущение легкости. Авторам telegram-канала оператор «горячей линии» программы «Здоровая Россия» пояснил: употребление мухомора является нетрадиционной медициной. Употребление гриба в пищу может привести к отравлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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