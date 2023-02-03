Пермяки массово продают своих змей

03 февраля 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Продают именно взрослых особей, а не потомство (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермяки массово начали продавать своих змей. Причем не потомство, которое получают специально на продажу, а своих питомцев. За последние дни на сайте объявлений появилось десять сообщений о продаже. Самая дорогая змея на продажу — десятилетний самец длиной более двух метров. Породу хозяйка не указала. «Змея, самец. Продается за 30 тысяч рублей с готовыми условиями: террариум 90×45×45, термо-коврик, поилка. Ест взрослых крыс — заморозку, можно живых, от еды никогда не откажется. Гадит, ест и линяет без проблем. Спокойный, абсолютно здоров и неприхотлив», — указала автор объявления. Продавец рассказала URA.RU о причине продажи. Оказалось, что женщина хочет приобрести другой вид змеи, еще более крупную, а ставить ее некуда. Поэтому старого решила продать. На втором месте по дороговизне стоит змея Маисовый полоз. Она живет в Верещагино, но хозяин при желании покупателя может привезти ее в Пермь. Возраст — почти семь лет. Длина более метра, живот отсвечивает голограммой. Стоит 15 тысяч рублей. А императорского удава продают за 10 тысяч рублей. Во многих объявлениях указано, что именно со змеей, ее поведением или здоровьем продажа никак не связана. Все змеи не ядовитые и не кусаются. А летом URA.RU сообщало, что в Пермском крае в лесу поймали гадюку. Ее нашли на территории Веслянского лесничества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяки массово начали продавать своих змей. Причем не потомство, которое получают специально на продажу, а своих питомцев. За последние дни на сайте объявлений появилось десять сообщений о продаже. Самая дорогая змея на продажу — десятилетний самец длиной более двух метров. Породу хозяйка не указала. «Змея, самец. Продается за 30 тысяч рублей с готовыми условиями: террариум 90×45×45, термо-коврик, поилка. Ест взрослых крыс — заморозку, можно живых, от еды никогда не откажется. Гадит, ест и линяет без проблем. Спокойный, абсолютно здоров и неприхотлив», — указала автор объявления. Продавец рассказала URA.RU о причине продажи. Оказалось, что женщина хочет приобрести другой вид змеи, еще более крупную, а ставить ее некуда. Поэтому старого решила продать. На втором месте по дороговизне стоит змея Маисовый полоз. Она живет в Верещагино, но хозяин при желании покупателя может привезти ее в Пермь. Возраст — почти семь лет. Длина более метра, живот отсвечивает голограммой. Стоит 15 тысяч рублей. А императорского удава продают за 10 тысяч рублей. Во многих объявлениях указано, что именно со змеей, ее поведением или здоровьем продажа никак не связана. Все змеи не ядовитые и не кусаются. А летом URA.RU сообщало, что в Пермском крае в лесу поймали гадюку. Ее нашли на территории Веслянского лесничества.