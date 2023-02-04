Медведев заявил о возможности США завершить конфликт на Украине «по щелчку пальца»

04 февраля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Вашингтон не заинтересован в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могли бы завершить конфликт между Россией и Украиной по щелчку пальца, позвав Киев за стол переговоров. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Его слова приводит telegram-канал «Фридрих». Он уточнил, что США призвали Украину сесть за стол переговоров с Россией, если бы были заинтересованы в этом. Но Белому дому это просто не нужно, подчеркнул Медведев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, как пояснял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса. С начала СВО страны предпринимали попытки завершить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к нужным результатам. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко недавно заявила, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Киевом.

США могли бы завершить конфликт между Россией и Украиной по щелчку пальца, позвав Киев за стол переговоров. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Его слова приводит telegram-канал «Фридрих». Он уточнил, что США призвали Украину сесть за стол переговоров с Россией, если бы были заинтересованы в этом. Но Белому дому это просто не нужно, подчеркнул Медведев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, как пояснял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса. С начала СВО страны предпринимали попытки завершить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к нужным результатам. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко недавно заявила, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Киевом.