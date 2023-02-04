МИД Франции: Макрон звонит Путину не по своей воле

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон пытается поддерживать канал для диалога с РФ Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путина по просьбе Украины или ее западных союзников. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента [Украины Владимира] Зеленского, и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога. Зачем он это делает? Потому что наша оценка очень проста: мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло», — сообщила Лежандр в интервью телеканалу RTVI.

Макрон вошел в топ политиков, которые чаще всего созванивались с Путиным в прошлом году. Они поговорили 19 раз. Месяц назад в Кремле заявили, что дипломатический контакт Путина с Макроном пока на паузе, передает Nation News. После этого президент Франции признался, что ему не хватает общения со своим российским коллегой и обратил внимание на важность продолжения диалога. В Кремле заявили о готовности президента РФ к общению с Макроном.

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Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путина по просьбе Украины или ее западных союзников. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. «Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента [Украины Владимира] Зеленского, и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога. Зачем он это делает? Потому что наша оценка очень проста: мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло», — сообщила Лежандр в интервью телеканалу RTVI. Макрон вошел в топ политиков, которые чаще всего созванивались с Путиным в прошлом году. Они поговорили 19 раз. Месяц назад в Кремле заявили, что дипломатический контакт Путина с Макроном пока на паузе, передает Nation News. После этого президент Франции признался, что ему не хватает общения со своим российским коллегой и обратил внимание на важность продолжения диалога. В Кремле заявили о готовности президента РФ к общению с Макроном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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