МИД Франции: Макрон звонит Путину не по своей воле

04 февраля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон пытается поддерживать канал для диалога с РФ Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путина по просьбе Украины или ее западных союзников. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. «Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента [Украины Владимира] Зеленского, и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога. Зачем он это делает? Потому что наша оценка очень проста: мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло», — сообщила Лежандр в интервью телеканалу RTVI. Макрон вошел в топ политиков, которые чаще всего созванивались с Путиным в прошлом году. Они поговорили 19 раз. Месяц назад в Кремле заявили, что дипломатический контакт Путина с Макроном пока на паузе, передает Nation News. После этого президент Франции признался, что ему не хватает общения со своим российским коллегой и обратил внимание на важность продолжения диалога. В Кремле заявили о готовности президента РФ к общению с Макроном.

Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путина по просьбе Украины или ее западных союзников. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. «Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента [Украины Владимира] Зеленского, и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога. Зачем он это делает? Потому что наша оценка очень проста: мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло», — сообщила Лежандр в интервью телеканалу RTVI. Макрон вошел в топ политиков, которые чаще всего созванивались с Путиным в прошлом году. Они поговорили 19 раз. Месяц назад в Кремле заявили, что дипломатический контакт Путина с Макроном пока на паузе, передает Nation News. После этого президент Франции признался, что ему не хватает общения со своим российским коллегой и обратил внимание на важность продолжения диалога. В Кремле заявили о готовности президента РФ к общению с Макроном.