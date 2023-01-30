В Кремле заявили о готовности к диалогу с Макроном

В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу с президентом Франции Макроном

30 января 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Путин при необходимости готов к переговорам с Эммануэлем Макроном, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Диалог президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном при необходимости может продолжаться. Однако сейчас «похвастаться нечем, но не по вине России», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Отдельный диалог у президента Путина есть с президентом Макроном, и при необходимости он будет продолжаться. На текущий момент нам, к сожалению, нечем похвастаться не по нашей вине в контексте российско-французских отношений, как и в контексте с другими странами ЕС. Но потенциально такой диалог может продолжаться», — заверил Дмитрий Песков. При этом Песков не стал высказываться по поводу оценки работы французского лидера президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он лишь охарактеризовал уровень доверия между Путиным и Эрдоганом. «Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения. У президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения. Они основаны на взаимном доверии и уважении и на приверженности к тем обязательствам, которые они на себя берут, и способны выполнять свои слова и обязательства взаимно», — заявил представитель Кремля. Ранее Эрдоган сделал заявление об Эммануэле Макроне. По его словам, республика теряет репутацию в Африке, и престиж в международном сообществе в целом. И это во многом из-за того, что Макрон не честен, а «где нет честности, там нет и доверия», сказал Эрдоган. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диалог президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном при необходимости может продолжаться. Однако сейчас «похвастаться нечем, но не по вине России», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Отдельный диалог у президента Путина есть с президентом Макроном, и при необходимости он будет продолжаться. На текущий момент нам, к сожалению, нечем похвастаться не по нашей вине в контексте российско-французских отношений, как и в контексте с другими странами ЕС. Но потенциально такой диалог может продолжаться», — заверил Дмитрий Песков. При этом Песков не стал высказываться по поводу оценки работы французского лидера президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он лишь охарактеризовал уровень доверия между Путиным и Эрдоганом. «Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения. У президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения. Они основаны на взаимном доверии и уважении и на приверженности к тем обязательствам, которые они на себя берут, и способны выполнять свои слова и обязательства взаимно», — заявил представитель Кремля. Ранее Эрдоган сделал заявление об Эммануэле Макроне. По его словам, республика теряет репутацию в Африке, и престиж в международном сообществе в целом. И это во многом из-за того, что Макрон не честен, а «где нет честности, там нет и доверия», сказал Эрдоган.