В Озерске задержали обманувшего пенсионерку телефонного мошенника

Мошенник работал по схеме «родственник попал в ДТП» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Озерске Челябинской области задержали злоумышленника, похитившего у 70-летней женщины 200 тысяч рублей по схеме «родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Озерске сотрудники полиции оперативно задержали участника распространенной мошеннической схемы „родственник попал в ДТП“. Злоумышленник похитил у 70-летней женщины 200 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе полиции уточнили, что пожилая женщина поверила мошенникам, которые сообщили о ДТП с участием ее близкой родственницы. По словам злоумышленников, в аварии пострадал человек, на лечение которого срочно нужны деньги. Средства она передала приехавшему молодому человеку.

«Имеющиеся сведения давали основания полагать, что подозреваемый не покидал территорию города. В результате проведенных мероприятий оперативники задержали 21-летнего местного жителя и доставили в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск для дальнейшего разбирательства», — добавили в ведомстве.

Задержанный рассказал, что перевел деньги на счета других людей, оставив себе процент. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.