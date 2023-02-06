Сбежавшего из российского суда вора в законе освободили в Испании

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Вор в законе Леван Абуладзе был освобожден из тюрьмы в Испании Фото:

В Испании освободился вор в законе из России Леван Абуладзе. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. Ранее Абуладзе сбежал из российского суда.

«Из испанской тюрьмы на свободу вышел 47-летний вор в законе Леван Абуладзе, более известный в криминальной среде как Леван Сухумский», — передает информационное агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на адвоката Абуладзе. Испанский суд не поверил в побег россиянина.

Сбежавший из суда россиянин находился сначала в тюрьме Мадрида, а затем Саламанки, с августа 2021 года. Он был задержан в Барселоне по запросу российских властей из-за того, что бежал из Владимирского суда. Адвокат Абуладзе считает, что побега не было, потому что он не был официально арестован или задержан. По его делу не было назначено слушание, в связи с этим он покинул здание суда.

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В Испании освободился вор в законе из России Леван Абуладзе. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. Ранее Абуладзе сбежал из российского суда. «Из испанской тюрьмы на свободу вышел 47-летний вор в законе Леван Абуладзе, более известный в криминальной среде как Леван Сухумский», — передает информационное агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на адвоката Абуладзе. Испанский суд не поверил в побег россиянина. Сбежавший из суда россиянин находился сначала в тюрьме Мадрида, а затем Саламанки, с августа 2021 года. Он был задержан в Барселоне по запросу российских властей из-за того, что бежал из Владимирского суда. Адвокат Абуладзе считает, что побега не было, потому что он не был официально арестован или задержан. По его делу не было назначено слушание, в связи с этим он покинул здание суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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