Сбежавшего из российского суда вора в законе освободили в Испании

06 февраля 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Вор в законе Леван Абуладзе был освобожден из тюрьмы в Испании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Испании освободился вор в законе из России Леван Абуладзе. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. Ранее Абуладзе сбежал из российского суда. «Из испанской тюрьмы на свободу вышел 47-летний вор в законе Леван Абуладзе, более известный в криминальной среде как Леван Сухумский», — передает информационное агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на адвоката Абуладзе. Испанский суд не поверил в побег россиянина. Сбежавший из суда россиянин находился сначала в тюрьме Мадрида, а затем Саламанки, с августа 2021 года. Он был задержан в Барселоне по запросу российских властей из-за того, что бежал из Владимирского суда. Адвокат Абуладзе считает, что побега не было, потому что он не был официально арестован или задержан. По его делу не было назначено слушание, в связи с этим он покинул здание суда.

В Испании освободился вор в законе из России Леван Абуладзе. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. Ранее Абуладзе сбежал из российского суда. «Из испанской тюрьмы на свободу вышел 47-летний вор в законе Леван Абуладзе, более известный в криминальной среде как Леван Сухумский», — передает информационное агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на адвоката Абуладзе. Испанский суд не поверил в побег россиянина. Сбежавший из суда россиянин находился сначала в тюрьме Мадрида, а затем Саламанки, с августа 2021 года. Он был задержан в Барселоне по запросу российских властей из-за того, что бежал из Владимирского суда. Адвокат Абуладзе считает, что побега не было, потому что он не был официально арестован или задержан. По его делу не было назначено слушание, в связи с этим он покинул здание суда.