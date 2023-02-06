Губернатор ХМАО обсудила с Голиковой нацпроект «Культура»

Глава округа подвела итоги реализации нацпроекта Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с Председателем Правительства РФ Татьяной Голиковой национальный проект «Культура». В официальном telegram-канале главы округа сообщается, что Комарова отчиталась о достижении целей проекта и поделилась планами на 2023 год.

«В Югре исполнены все 13 целевых показателей нацпроекта. Переоснащены по модельному стандарту библиотеки в Пойковском, Нижневартовске, Покачах и Мегионе, проведен капитальный ремонт корпуса детской музыкальной школы в Кондинском, оказана господдержка сельским учреждениям культуры, любительским коллективам, лауреатам премии Губернатора и творческим проектам некоммерческих организаций, открыты виртуальные концертные залы в Югорске и Ханты-Мансийске», — говорится в публикации.

В настоящее время продолжается работа над переносом книжных памятников ХМАО в цифровой формат. На оцифровку 31 издания выделено почти три миллиона рублей.

В 2023 году запланирована модернизация Центральной библиотеки в Междуреченском, реконструкция музеев в Сургуте и Пыть-Яхе. Музеи в Нягани, Югорске, Мегионе, Ханты-Мансийске и деревне Руссинская получат новое оборудование. 18 школ искусств — в Сургуте, Мегионе, Покачах, Пыть-Яхе, Радужном, Нягани, Ханты-Мансийске, Лянторе — обеспечат необходимыми музыкальными инструментами и учебными материалами. Жители Нягани смогут наслаждаться мировыми культурными событиями мира в виртуальном концертном зале, создающим эффект присутствия.

Ранее URA.RU сообщало, что Комарова отчиталась о работе правительства и подвела итоги своей работы за год . О строительстве крупных инфраструктурных объектов и запуске инновационных предприятий глава региона рассказала во время ежегодного обращения к жителям региона.