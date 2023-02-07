Пресс-секретарь Мишустина прокомментировал возможное снижение ключевой ставки

Пресс-секретарь Мишустина назвал «спекуляцией» заявления о якобы давлении кабмина РФ на ЦБ

08 февраля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В пресс-службе Михаила Мишустина опровергли сообщения о якобы давлении кабмина на ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков опроверг сообщение агентства Bloomberg о якобы давлении кабмина на Центральный Банк (ЦБ) в вопросе снижения ключевой ставки. Он назвал это заявление «спекуляцией», направленной на то, чтобы попытаться повлиять на развитие ситуации в экономике. «Сведения издания Bloomberg о давлении со стороны Правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности», — заявил Беляков, его слова передает ТАСС. Он отметил, что кабмин и ЦБ «действуют в рамках своих полномочий». По его мнению, такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике. Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники сообщило, что якобы правительство России оказывает давление на ЦБ, склоняя его к более оптимистичным экономическим прогнозам, передает «Национальная служба новостей». По словам источника, якобы кабмин РФ призывает Центробанк дать рынку сигнал о своей готовности смягчить денежно-кредитную политику, в том числе в отношении снижения ключевой ставки в 2023 году.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков опроверг сообщение агентства Bloomberg о якобы давлении кабмина на Центральный Банк (ЦБ) в вопросе снижения ключевой ставки. Он назвал это заявление «спекуляцией», направленной на то, чтобы попытаться повлиять на развитие ситуации в экономике. «Сведения издания Bloomberg о давлении со стороны Правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности», — заявил Беляков, его слова передает ТАСС. Он отметил, что кабмин и ЦБ «действуют в рамках своих полномочий». По его мнению, такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике. Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники сообщило, что якобы правительство России оказывает давление на ЦБ, склоняя его к более оптимистичным экономическим прогнозам, передает «Национальная служба новостей». По словам источника, якобы кабмин РФ призывает Центробанк дать рынку сигнал о своей готовности смягчить денежно-кредитную политику, в том числе в отношении снижения ключевой ставки в 2023 году.