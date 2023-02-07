В Ленинском районе Челябинска отремонтируют старую трассу

08 февраля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Дорог расположена по улице гранитной от Копейского шоссе до Дзержинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Реконструкцией трассы займется комитет дорожного хозяйства города Челябинска, сообщается на сайте единого госреестра. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Положительное заключение», — сообщается в ведомстве. Ранее мэрия Челябинска сообщила о том, что в городе построят новый мост и пять дорог. Также планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию улиц Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской, Гранитной от Копейского шоссе до Дзержинского, Игнатия Вандышева от Двинской до Братьев Кашириных, Линейной от проспекта Ленина до Самохина, Маркса от Цвиллинга до Российской, Труда от Цвиллинга до Красноармейской и моста через реку Миасс (по улице Черкасской).

В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Реконструкцией трассы займется комитет дорожного хозяйства города Челябинска, сообщается на сайте единого госреестра. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Положительное заключение», — сообщается в ведомстве. Ранее мэрия Челябинска сообщила о том, что в городе построят новый мост и пять дорог. Также планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию улиц Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской, Гранитной от Копейского шоссе до Дзержинского, Игнатия Вандышева от Двинской до Братьев Кашириных, Линейной от проспекта Ленина до Самохина, Маркса от Цвиллинга до Российской, Труда от Цвиллинга до Красноармейской и моста через реку Миасс (по улице Черкасской).