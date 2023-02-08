В Перми возбудили дело против чиновников, мешавших работать бизнесу

Пермское УФАС возбудило дело в отношении администрации Мотовилихинского района

Дело было возбуждено в связи с неисполнением предупреждения УФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское управление ФАС возбудило дело в отношении администрации Мотовилихинского района Перми, которая не исполнила предупреждение антимонопольного ведомства. Об этом во время онлайн-конференции сообщил начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Марк Раев. Он пояснил, что речь идет о препятствовании предпринимательской деятельности.

«В 2017 году предпринимателем на неопределенный срок был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта в ТСЖ „Солнечный“. В 2022 году администрация района потребовала от бизнесмена изменить внешний вид объекта в соответствии с новыми правилами благоустройства. Данные требования необоснованно препятствуют предпринимательской деятельности», — сообщил представитель УФАС.

В ведомстве пришли к выводу, что требования правил благоустройства, принятых в 2022 году, могут применяться только при проектировании и установке новых НТО. На договоры, заключенные между администрацией и предпринимателями ранее 2022 года, действие этих правил не распространяется. В связи с этим УФАС потребовало от властей отозвать претензии к предпринимателю в срок до 1 февраля. Но это требование не было исполнено, в связи с чем было возбуждено антимонопольное дело. В районной администрации не согласны с предупреждением ведомства и оспаривают его в суде.