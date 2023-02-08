08 февраля 2023

В Челябинской области на трассе М5 организованно реверсивное движение из-за снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Реверсивное движение организовано между Симом и Ашой Фото:

На трассе М5 «Урал» между Симом и Ашой Челябинской области организовано реверсивное движение. О том, что на это повлияли ремонт дороги и неблагоприятная погода URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 1568 км М5 Урал организовано реверсивное движение. Движение затруднено на выезде с ремонтного участка дороги», — уточнили в ведомстве.

Движение затруднено из-за снегопадов. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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На трассе М5 «Урал» между Симом и Ашой Челябинской области организовано реверсивное движение. О том, что на это повлияли ремонт дороги и неблагоприятная погода URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 1568 км М5 Урал организовано реверсивное движение. Движение затруднено на выезде с ремонтного участка дороги», — уточнили в ведомстве. Движение затруднено из-за снегопадов. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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