В Челябинской области на трассе М5 организованно реверсивное движение из-за снегопадов

Реверсивное движение организовано между Симом и Ашой
На трассе М5 «Урал» между Симом и Ашой Челябинской области организовано реверсивное движение. О том, что на это повлияли ремонт дороги и неблагоприятная погода URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На 1568 км М5 Урал организовано реверсивное движение. Движение затруднено на выезде с ремонтного участка дороги», — уточнили в ведомстве.
Движение затруднено из-за снегопадов. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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