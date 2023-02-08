В Челябинской области на трассе М5 организованно реверсивное движение из-за снегопадов

09 февраля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Реверсивное движение организовано между Симом и Ашой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М5 «Урал» между Симом и Ашой Челябинской области организовано реверсивное движение. О том, что на это повлияли ремонт дороги и неблагоприятная погода URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 1568 км М5 Урал организовано реверсивное движение. Движение затруднено на выезде с ремонтного участка дороги», — уточнили в ведомстве. Движение затруднено из-за снегопадов. На месте работают сотрудники ГИБДД.

На трассе М5 «Урал» между Симом и Ашой Челябинской области организовано реверсивное движение. О том, что на это повлияли ремонт дороги и неблагоприятная погода URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 1568 км М5 Урал организовано реверсивное движение. Движение затруднено на выезде с ремонтного участка дороги», — уточнили в ведомстве. Движение затруднено из-за снегопадов. На месте работают сотрудники ГИБДД.