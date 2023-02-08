В пермском управлении по борьбе с коррупцией прошли обыски

После обыска силовики задержали одного из полицейских Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В управлении по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией ГУ МВД по Пермскому краю прошли обыски, одного из полицейских арестовали. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

«Сотрудники УФСБ и СУ СК 8 февраля провели обыск в здании управления по борьбе с коррупцией и задержали одного сотрудника. Причиной для этого стала жалоба одного из обвиняемых о том, что он ранее якобы давал взятки полицейскому. При этом прямых доказательств, указывающих на получение денег нет», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам, пояснил, что все это делается ради показателей раскрываемости. «Мы на практике видим так называемую палочную систему, когда практически без доказательств на человека надели наручники прямо в кабинете», — поделился мнением собеседник. Агентство направило запросы в пресс-службы СУ СК по Пермскому краю и региональное ГУ МВД.

Обновлено в 14:52:

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пояснили, оперативниками региона выявлен факт противоправной деятельности, совершенный сотрудником регионального подразделения экономической безопасности. «По предварительной информации, сотрудник подразделения экономической безопасности в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года совершил противоправные действия, выразившиеся в получении денежных средств за предоставление служебной информации», — рассказали в полиции. Руководством регионального МВД по данному факту назначено проведение служебной проверки.