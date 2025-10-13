Роспотребнадзор рассказал о профессиональных заболеваниях в Пермском крае

В Прикамье более 50% профзаболеваний связаны с опорно-двигательным аппаратом
Больше всего профессиональных заболеваний выявлено у работников обрабатывающей промышленности
Больше всего профессиональных заболеваний выявлено у работников обрабатывающей промышленности Фото:

 У 16 жителей Пермского края за 9 месяцев 2025 года выявили 17 профессиональных заболеваний. Преобладают, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, нарушения опорно-двигательного аппарата — они составили более 50% от всех случаев.

«В Пермском крае подведены итоги расследования профессиональных заболеваний работников за первые девять месяцев 2025 года. Управление Роспотребнадзора по региону участвовало в подготовке 24 санитарно-гигиенических характеристик условий труда и расследовало 17 случаев хронических профессиональных заболеваний у 16 человек. Среди пострадавших 9 женщин, причем у одной работницы выявлено сразу два заболевания», — указано на сайте контрольно-надзорного ведомства.

Наибольшее количество случаев профессиональной патологии зарегистрировано в Перми — 5 случаев или 29,4% от общего числа. В структуре заболеваний преобладают нарушения опорно-двигательного аппарата — 9 случаев (52,9%), на втором месте профессиональная тугоухость — 5 случаев (29,4%).

Наибольший удельный вес профессиональных заболеваний отмечен среди работников обрабатывающей промышленности — 6 случаев (35,3% от всех зарегистрированных). К объектам повышенного риска развития профессиональной патологии отнесены предприятия моторостроения и сельскохозяйственной отрасли.

Ранее в Пермском крае, по данным Роспотребнадзора, фиксировался сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — только за неделю в сентябре 2025 года зарегистрировано более 20 тысяч случаев ОРВИ. При этом эпидемический порог не был превышен, а в регионе продолжалась масштабная вакцинация населения.

