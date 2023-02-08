08 февраля 2023

Суд вынес приговор свердловчанину, который зарезал друга на глазах у его ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
На суде свердловчанин получил 10 лет колонии Фото:

Житель поселка Арти (Свердловска область) Валерий Глушков приговорен к 10 годам колонии за убийство друга, совершенное на глазах у его десятилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Артинский районный суд назначил Валерию Глушкову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. У Глушкова есть шанс обжаловать приговор.

Инцидент произошел в конце августа 2022 года. Глушков пил со своим знакомым во дворе своего дома. Будучи пьяным, свердловчанин поссорился с другом, сходил домой за ножом и зарезал. Убийство произошло при ребенке — сыне погибшего.

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Житель поселка Арти (Свердловска область) Валерий Глушков приговорен к 10 годам колонии за убийство друга, совершенное на глазах у его десятилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Артинский районный суд назначил Валерию Глушкову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. У Глушкова есть шанс обжаловать приговор. Инцидент произошел в конце августа 2022 года. Глушков пил со своим знакомым во дворе своего дома. Будучи пьяным, свердловчанин поссорился с другом, сходил домой за ножом и зарезал. Убийство произошло при ребенке — сыне погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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