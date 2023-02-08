Суд вынес приговор свердловчанину, который зарезал друга на глазах у его ребенка

09 февраля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

На суде свердловчанин получил 10 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель поселка Арти (Свердловска область) Валерий Глушков приговорен к 10 годам колонии за убийство друга, совершенное на глазах у его десятилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Артинский районный суд назначил Валерию Глушкову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. У Глушкова есть шанс обжаловать приговор. Инцидент произошел в конце августа 2022 года. Глушков пил со своим знакомым во дворе своего дома. Будучи пьяным, свердловчанин поссорился с другом, сходил домой за ножом и зарезал. Убийство произошло при ребенке — сыне погибшего.

Житель поселка Арти (Свердловска область) Валерий Глушков приговорен к 10 годам колонии за убийство друга, совершенное на глазах у его десятилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Артинский районный суд назначил Валерию Глушкову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. У Глушкова есть шанс обжаловать приговор. Инцидент произошел в конце августа 2022 года. Глушков пил со своим знакомым во дворе своего дома. Будучи пьяным, свердловчанин поссорился с другом, сходил домой за ножом и зарезал. Убийство произошло при ребенке — сыне погибшего.