Суд вынес приговор свердловчанину, который зарезал друга на глазах у его ребенка

Житель поселка Арти (Свердловска область) Валерий Глушков приговорен к 10 годам колонии за убийство друга, совершенное на глазах у его десятилетнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Артинский районный суд назначил Валерию Глушкову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. У Глушкова есть шанс обжаловать приговор.
Инцидент произошел в конце августа 2022 года. Глушков пил со своим знакомым во дворе своего дома. Будучи пьяным, свердловчанин поссорился с другом, сходил домой за ножом и зарезал. Убийство произошло при ребенке — сыне погибшего.
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