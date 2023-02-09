В Сосновском районе водитель тойоты погиб от столкновения с грузовиком «Исудзу». Об этом сообщила областная ГИБДД.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сосновском районе. 09.02.2023 года в 19:30 часов на 15 км автодороги „Долгодеревенское -Аргаяш -Кузнецкое -Кыштым“. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Королла“, при неустановленных обстоятельствах, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Исудзу“, под управлением водителя 1967 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота Королла“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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