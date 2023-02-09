В Сосновском районе водитель тойоты погиб при столкновении с грузовиком. Фото

10 февраля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе водитель тойоты погиб от столкновения с грузовиком «Исудзу». Об этом сообщила областная ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сосновском районе. 09.02.2023 года в 19:30 часов на 15 км автодороги „Долгодеревенское -Аргаяш -Кузнецкое -Кыштым“. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Королла“, при неустановленных обстоятельствах, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Исудзу“, под управлением водителя 1967 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота Королла“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Столкновение произошло в темное время суток Госавтоинспекция по Челябинской области

В Сосновском районе водитель тойоты погиб от столкновения с грузовиком «Исудзу». Об этом сообщила областная ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сосновском районе. 09.02.2023 года в 19:30 часов на 15 км автодороги „Долгодеревенское -Аргаяш -Кузнецкое -Кыштым“. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Королла“, при неустановленных обстоятельствах, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Исудзу“, под управлением водителя 1967 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота Королла“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.