Свердловскую область наградили за наилучшие показатели в нацпроекте

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Свердловскую область отметили за наилучшую реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото:

Свердловская область достигла наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте правительства России.

Проектный офис в Свердловской области получит памятный диплом и символический дорожный каток, следует из постановления правительства РФ. Регион наградят за достижение наилучших показателей в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».

Кроме этого, в правительстве РФ отметили результаты работы ФКУ «Уралуправтодор». Уральское учреждение получило диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин открыл новые участки автодорог в Свердловской области. Также агентство рассказывало, что Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью, которая станет частью коридора до Казани и Москвы, будет полностью построена до конца 2024 года.

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Свердловская область достигла наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте правительства России. Проектный офис в Свердловской области получит памятный диплом и символический дорожный каток, следует из постановления правительства РФ. Регион наградят за достижение наилучших показателей в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Кроме этого, в правительстве РФ отметили результаты работы ФКУ «Уралуправтодор». Уральское учреждение получило диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин открыл новые участки автодорог в Свердловской области. Также агентство рассказывало, что Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью, которая станет частью коридора до Казани и Москвы, будет полностью построена до конца 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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