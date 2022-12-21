Свердловскую область наградили за наилучшие показатели в нацпроекте

21 декабря 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Свердловскую область отметили за наилучшую реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская область достигла наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте правительства России. Проектный офис в Свердловской области получит памятный диплом и символический дорожный каток, следует из постановления правительства РФ. Регион наградят за достижение наилучших показателей в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Кроме этого, в правительстве РФ отметили результаты работы ФКУ «Уралуправтодор». Уральское учреждение получило диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин открыл новые участки автодорог в Свердловской области. Также агентство рассказывало, что Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью, которая станет частью коридора до Казани и Москвы, будет полностью построена до конца 2024 года.

Свердловская область достигла наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте правительства России. Проектный офис в Свердловской области получит памятный диплом и символический дорожный каток, следует из постановления правительства РФ. Регион наградят за достижение наилучших показателей в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Кроме этого, в правительстве РФ отметили результаты работы ФКУ «Уралуправтодор». Уральское учреждение получило диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин открыл новые участки автодорог в Свердловской области. Также агентство рассказывало, что Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью, которая станет частью коридора до Казани и Москвы, будет полностью построена до конца 2024 года.