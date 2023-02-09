Бастрыкин взял на контроль дело о смерти первоклассницы в челябинской больнице

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти восьмилетней Софии в больнице Озерска (Челябинской области). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад. В нем должны быть ход расследования и установленные обстоятельства», — уточнили в пресс-службе ведомства.
София умерла на глазах у матери 4 февраля. Родителей погибшей считают, что в смерти девочки виновата нерасторопность медиков. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований при оказании медпомощи. Следствие ведется по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
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