Челябинской турфирме вернули деньги после банкротства банка Qiwi

Турагентство в Челябинске смогло вернуть переплаченные при банкротстве Qiwi деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании «#АвиаТУР» из Челябинска туроператор вернул переплату за тур, возникшую при банкротстве банка Qiwi. Как URA.RU рассказала директор Олеся Заварухина, на полученные средства агентство отправило в очередной тур следующих клиентов.

«Честно говоря, мысленно попрощалась со своими деньгами. Наши туристы благополучно отдохнули, а туроператор Coral Travel решил сделать возврат. Коллегам, попавшим с оператором „Библио-глобус“, повезло меньше», — рассказала URA.RU Заварухина.

Затруднения возникли в конце февраля, когда возникли трудности у банка Qiwi. Деньги за туристов руководитель отправляла через «Альфа-банк», однако потом выяснилось, что в цепочке платежа находились банк «Стрела» и Qiwi. Чтобы не сорвать поездку, турагентству пришлось повторно выплачивать туроператору стоимость путевки.

В telegram-канале Заварухина рассказала, что в беде не осталась одна. В момент сложностей два человека вызвались помочь, перечислив на счет челябинской организации небольшие денежные средства.

Без лицензии банк Qiwi остался 21 февраля. Это привело к закрытию офисов организации и приостановке платежей.