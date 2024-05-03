Челябинской турфирме вернули деньги после банкротства банка Qiwi

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Платежная система Qiwi. Челябинск, платежная система, карта мир, qiwi, банковская карта qiwi
Турагентство в Челябинске смогло вернуть переплаченные при банкротстве Qiwi деньги Фото:

Компании «#АвиаТУР» из Челябинска туроператор вернул переплату за тур, возникшую при банкротстве банка Qiwi. Как URA.RU рассказала директор Олеся Заварухина, на полученные средства агентство отправило в очередной тур следующих клиентов.

«Честно говоря, мысленно попрощалась со своими деньгами. Наши туристы благополучно отдохнули, а туроператор Coral Travel решил сделать возврат. Коллегам, попавшим с оператором „Библио-глобус“, повезло меньше», — рассказала URA.RU Заварухина.

Затруднения возникли в конце февраля, когда возникли трудности у банка Qiwi. Деньги за туристов руководитель отправляла через «Альфа-банк», однако потом выяснилось, что в цепочке платежа находились банк «Стрела» и Qiwi. Чтобы не сорвать поездку, турагентству пришлось повторно выплачивать туроператору стоимость путевки.

В telegram-канале Заварухина рассказала, что в беде не осталась одна. В момент сложностей два человека вызвались помочь, перечислив на счет челябинской организации небольшие денежные средства.

Без лицензии банк Qiwi остался 21 февраля. Это привело к закрытию офисов организации и приостановке платежей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компании «#АвиаТУР» из Челябинска туроператор вернул переплату за тур, возникшую при банкротстве банка Qiwi. Как URA.RU рассказала директор Олеся Заварухина, на полученные средства агентство отправило в очередной тур следующих клиентов. «Честно говоря, мысленно попрощалась со своими деньгами. Наши туристы благополучно отдохнули, а туроператор Coral Travel решил сделать возврат. Коллегам, попавшим с оператором „Библио-глобус“, повезло меньше», — рассказала URA.RU Заварухина. Затруднения возникли в конце февраля, когда возникли трудности у банка Qiwi. Деньги за туристов руководитель отправляла через «Альфа-банк», однако потом выяснилось, что в цепочке платежа находились банк «Стрела» и Qiwi. Чтобы не сорвать поездку, турагентству пришлось повторно выплачивать туроператору стоимость путевки. В telegram-канале Заварухина рассказала, что в беде не осталась одна. В момент сложностей два человека вызвались помочь, перечислив на счет челябинской организации небольшие денежные средства. Без лицензии банк Qiwi остался 21 февраля. Это привело к закрытию офисов организации и приостановке платежей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...